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立陶宛外交部遭網攻　傳外洩文件涉及中國事務

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲立陶宛外交部證實部內資訊系統近日遭攻擊，恐發動自不友善國家。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社記者陳韻聿倫敦13日專電

一名疑似為駭客的人士近日在網路兜售超過160萬筆號稱是盜自立陶宛外交部資訊系統的機密電郵及文件，內容包括與中國相關事務。立陶宛外交部證實部內資訊系統近日遭攻擊，恐發動自不友善國家，但不願進一步評論。

立陶宛外交部11日透過新聞稿表示，已注意到一項網路攻擊嘗試，相關調查工作已展開。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）12日進一步證實有包括被列為「機密」等級的涉外文件遭竊，恐損害盟友利益。

「波羅的海通訊社」（Baltic News Service, BNS ）報導，根據立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）的說法，外交部去年11月也曾遭網攻；去年及近日的攻擊行動都與俄羅斯特種安全單位有關。

不過，他也提醒，所謂的外洩資料可能以假亂真，或根本是假造。

俄羅斯及白俄羅斯9月將舉行聯合軍演「西部2021」（Zapad 2021）；在此之前，俄羅斯本月9至13日與共軍在中國寧夏舉行規格超越以往、高調展示俄中軍事互信的大規模「西部/聯合2021」聯合軍演。艾努沙斯卡斯說，雖然「西部2021」還沒正式展開，軍演的資訊戰部分已悄然起動。

綜合立陶宛媒體報導，一名不明人士近日在解密資料庫交易平台Raidforums兜售一批號稱是盜自立陶宛外交部的文件，其中包括與海外大使館及北大西洋公約組織（NATO）盟友的通信。部分文件號稱涉及立陶宛與白俄羅斯，以及立陶宛與中國的雙邊關係。

立陶宛近來內外紛擾不斷，接連發生引爆或激化社會及政治對立的事件。除了白俄羅斯為報復歐盟制裁及立陶宛力挺白俄民主派而刻意放任非法移民湧向立陶宛邊界，立陶宛10日還爆發約5000人在國會周邊集結，暴力抗議政府即將對未施打疫苗及不願接受檢測的民眾限縮自由，同一天晚間在東南部魯寧凱（Rūdninkai）邊境難民營則發生短暫暴動。

立陶宛與白俄羅斯接壤。今年已有超過4000名非法移民湧入立陶宛，是去年人數的50多倍。

立陶宛總統辦公室及包括內政部長畢羅泰伊特（Agnė Bilotaitė）等高階官員認為，許多跡象顯示，外交部網路系統遭駭、國會暴力示威及難民營暴動等幾乎同時發生的事件互有關連，都屬於以俄羅斯為首、對立陶宛實施的「混合戰」。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）日前接受英國「金融時報」（Financial Times）採訪時曾示警，白俄羅斯視非法移民為混合戰武器以及「西部2021」即將展開，多項因素讓區域局勢持續升溫，這也提高部署在波羅的海國家或波蘭的北約軍隊與敵軍「擦槍走火」的可能性。

 

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