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小六男狂問「你在自慰嗎」被賞巴掌！耳膜破裂求償37萬元　下場曝

▲小學生,學童,校門口,疫情,口罩,放學。（圖／記者謝婷婷攝）

▲小學生。（示意圖，與本案件無關／記者謝婷婷攝）

記者崔子柔／綜合報導

就讀小六的徐男前年被同學陳男賞巴掌，導致耳膜破裂多次就醫回診，徐男父母要求超過37萬元賠償金額，台北地院則認為，根據徐男傷勢評估，陳男家屬只需賠償1萬8808元。

判決書指出，徐男2019年11月5日下午被陳男打巴掌，隨後就到台大醫院掛急診，4個月內共8次於台大、長庚、國泰醫院回診，共花費9273元醫療費及4820元交通費。

徐男父母表示，徐男受傷後30天不能到學校上課，每天要換3次藥，洗澡也需特別避開耳朵，父母必須陪在家照顧，晚上也要陪睡安撫，要求6萬元看護費用、30萬元精神慰撫金。

陳男則解釋，事發當天上午，徐男就在他上廁所時跑來說「你在自慰嗎」，讓他相當不滿，下午打掃時間徐男又跑來說「你在自慰嗎」，他才為了不想讓徐男再說這些話才和他打鬧，沒想到不小心造成傷勢。

法官認為，徐男在台大急診前後只花20分鐘，也沒有住院，2週後又再度到台大急診，應無必要，後續看小兒科、兒童心智科則與耳膜傷勢無關，且同月26日回診時，醫師就診斷穿口已癒合，也沒有留下後遺症。

台北地院二審判決，徐男家屬要求賠償金額過高，看護費更是無理，認為陳男僅需賠償醫療、交通費8808元，及慰撫金1萬元。

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