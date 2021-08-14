立陶宛防禦「混合戰」！白俄失去出口港　繞過歐洲從北極直達中國

▲立陶宛軍隊在邊境架設刀片鐵絲網。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

在立陶宛與台灣建立友好關係之際，其與鄰國白俄羅斯的政治摩擦越演越烈，已成為西方與中俄勢力的角力場。除了邊境難民問題之外，立陶宛近日宣布將不再提供出海口供白俄羅斯出口產品；白俄羅斯則稱將會利用俄國的「北極航線」，繼續出口重要的化工產品供給主要市場中國。

根據塔斯社10日刊登的報導，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，立陶宛停止提供港口，白俄羅斯的鉀肥等產品可以透過俄國在北極圈的莫曼斯克（Murmansk）裝船，並且透過北極航線運往主要市場中國，以及南亞的印度。

▼白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／路透）



俄國莫曼斯克州州長奇斯比（Andrey Chibis）也表示，當地已經準備好承接白俄羅斯的貨物，並強調將為白俄羅斯提供空前的稅收優惠。

這已經不是立陶宛與白俄羅斯之間首次爆發摩擦。自2021年6月份起，有大量來自中東和撒哈拉以南非洲的難民跨越白俄羅斯與立陶宛邊境進入立陶宛，造成移民危機。

立陶宛認為，白俄羅斯政府故意在邊境放行難民，是對立陶宛的一種新型態「混合戰爭」（Hybrid Warfare），目的是為了報復立陶宛在2020年白俄羅斯示威中支持反對派，同時白俄也利用中東移民來報復歐盟的制裁。

立陶宛在東歐的盟友烏克蘭則「情義相挺」，12日宣布將為立陶宛提供38噸刀片鐵絲網的「人道主義援助」，協助立陶宛阻止非法移民繼續湧入邊境。自今年7月起，立陶宛軍方就開始在與白俄的邊境架設鐵絲網，阻止中東難民進入國境。

▼來自中東的非法移民透過白俄羅斯湧入立陶宛，被暫時安置在臨時收容區。（圖／路透）



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘