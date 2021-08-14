愛喝奶茶小心喝進的全是油　營養師曝「手搖飲陷阱」



圖文／常春月刊



時序進入盛夏，陽光熾熱，走在路上不消幾分鐘，就汗流浹背。台灣的手搖飲巿場龐大，各品牌手搖飲店到處林立，幾乎每走幾百公尺就會有一家。加上，現代人生活壓力大，有些人下班就想喝杯飲料舒壓；也有的人工作忙碌，沒時間好好吃頓飯，因此選擇喝一杯手搖飲料以果腹止飢。



手搖飲熱量高 精緻糖攝取量易超標



振興醫院營養治療科營養師張依如指出，一杯正常冰塊、正常甜度的珍珠奶茶熱量就約等於一大份便當（相當700大卡）、含糖量約等同一碗白飯。世界衛生組織（WHO）建議每日精緻糖攝取量應在總熱量10% 以下，以2000大卡換算約為50公克精緻糖，一杯大杯的半糖手搖飲，精緻糖量就約有50公克，一杯就已經達到一天精緻糖分的建議攝取量了。

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配料含糖量高 天然食材也須警惕



雖然許多人已經意識到含糖飲料不好，會選擇無糖手搖飲料，但是卻忽略了配料仍然含有高糖份，無論是常見的珍珠粉圓、波霸粉圓、椰果、芋圓、粉條等，熱量、糖分都大爆表。



另外，還有一些強調天然食材的配料，如芋頭、芋泥、紫薯、地瓜等，但在熬煮過程中所添加的糖分，其實非常可觀。

循序漸進喝手搖飲 5撇步顧健康



要求愛喝含糖飲料的人突然戒掉是非常痛苦的，若無法完全戒掉手搖飲，張依如建議，可以這樣做來減少對身體的負擔：



1、選茶不選奶：



選擇紅茶、綠茶或烏龍茶等為基底的飲品，若不加奶、不加糖、不加料，幾乎零熱量，絕對是維持身材、保持健康的首選。



2、鮮奶茶比奶茶好：



若是愛喝奶茶類，可以選擇鮮奶茶，差別就在於鮮奶茶加的是純鮮奶，而奶茶加的卻是奶精粉，「奶精粉」其實並不是奶製品，而是油脂氫化乾燥後的氫化「油脂粉」，喝進肚子裡的都是油。

3、若選擇加料飲品，將正餐主食澱粉類的攝取量減少：



若覺得喝手搖飲不加料沒有口感，特別空虛的話，就將飲食中的其他澱粉類減半；此外，除了珍珠粉圓、波霸粉圓外，也可以考慮熱量相對較低的愛玉、仙草、寒天、蒟蒻或小紫蘇等配料，口感也很好。



4、大杯改中杯，減少攝取量：



將平常習慣的大杯改成中杯，或者點一杯與他人共飲，分擔熱量也不錯。



5、漸進式減少頻率：



以往天天喝，慢慢改為兩天一杯、三天一杯，漸漸到一週一杯，以此類推減少頻率，讓身體慢慢戒掉依賴含糖飲料的習慣。



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