韓國追加採購3千萬劑輝瑞　另取得「3千萬劑優先權」

▲南韓宣布再追加採購3000萬劑輝瑞疫苗，並取得額外3000萬劑採購優先權。（圖／路透）



文／中央社記者廖禹揚首爾專電

韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）預防接種促進團今天表示，已簽約追加採購3000萬劑輝瑞疫苗，並取得另3000萬劑疫苗採購優先權。

預防接種促進團長、疾病管理廳長鄭銀敬今天在例行記者會上做以上表示，以確保足供明年接種所需mRNA 疫苗數量。

韓國政府預計2022年將對5000萬人追加接種一劑mRNA疫苗，國會也在上個月通過第二次預算追加案，列入購買所需疫苗費用。今天簽約訂購疫苗預計從明年第一季起逐步導入。

除確定訂購的3000萬劑疫苗，韓國政府也取得另外3000萬劑疫苗的優先購買權，至明年年底前，可在需要時依雙方協調時間及條件下追加購買3000萬劑疫苗。

外媒日前報導，輝瑞及莫德納都上調對歐盟供應疫苗價格，韓國追加訂購合約也可能受影響。對此，鄭銀敬基於保密原則，並未透露今天簽署合約價格是否與先前一致，但表示「之後若行使優先購買權，應該也會是同一價格」。

至於剩餘2000萬劑疫苗，鄭銀敬表示，為分散風險，目前仍在考慮訂購方案。

截至今天凌晨零時，韓國累計2198萬1720人至少接種一劑疫苗，占總人口42.8%；893萬2065人打完所有疫苗，占比17.4%。以接種劑次來看，施打AZ疫苗為最大宗，其次為輝瑞。

隨著接種率提高，外界關心是否可能放寬社交距離規範，採取以危重症病患管理為主的「與病毒共存」策略。韓國中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊今天對此表示，至少要等完成接種人口達到7成以上才有可能決定，此外還必須考量危重症比例及致死率等因素。

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