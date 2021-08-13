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巴士遇襲中方9死　巴基斯坦指控：印度、阿富汗情報單位涉案

▲▼巴基斯坦巴士爆炸,中國大陸工程師身亡,達蘇水電站。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴基斯坦巴士爆炸案，造成三十多人死傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社12日綜合外電報導

巴基斯坦外長古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）今天表示，上個月一起巴士遇襲造成9名中國人員遇害事件，是一起由印度與阿富汗情報單位在背後支持的自殺炸彈攻擊。

古瑞希指出，調查顯示這起攻擊案與印度調查分析局（RAW）及阿富汗國家安全局（NDS）有重要牽連。

巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）7月14日發生1輛搭載約40名中國工程師、測量員及機械技術人員的通勤公車，在前往達蘇水壩發電站（Dasu dam)工地途中發生爆炸並墜入峽谷，造成中方9死28傷，另有4名巴基斯坦人死亡。

▲▼巴基斯坦巴士爆炸,中國大陸工程師身亡,達蘇水電站。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，古瑞希今天與最高調查官伊克巴（Javed Iqbal）舉行記者會指出，巴基斯坦有證明印、阿兩國情報機構涉案的資料證據。印度與阿富汗官員暫未對此回應。

他指出，巴基斯坦塔利班運動（Tehrik-e-Taliban Pakistan，即巴國境內的塔利班）好戰份子是在印、阿兩國情報機構支持下發動7月14日這起巴士攻擊。

古瑞希說：「據我方調查，兇嫌是在阿富汗境內策畫...無論計劃與執行，都能清楚看到兇嫌與印度調查分析局、阿富汗國家安全局的關聯。」

伊克巴則表示，當時兇嫌在汽車炸彈上放置約100到120公斤的高度爆裂物，法醫檢視自殺炸彈犯遺骸時發現死者並非巴基斯坦人。他並說從掌握到的影片、手機數據分析、一線調查人員的訪談與查驗汽車炸彈殘骸後，全都指向巴基斯坦塔利班運動犯案。

伊克巴還說：「印度調查分析局與阿富汗國安局高層，在阿富汗境內對這些人下令。」

▲▼巴基斯坦巴士爆炸,中國大陸工程師身亡,達蘇水電站。（圖／達志影像／美聯社）

巴基斯坦官方原本在事發之初指稱，爆炸是因機械故障引起，但後來在案發現場查出爆裂物，轉為不排除恐攻。中國總理李克強上月與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）通話時，要求務必將「恐襲」兇手繩之以法。

古瑞希表示中方刑事人員有參與這次調查，還說犯案動機部分是出於破壞中、巴兩國的利益。

北京為打造中巴經濟走廊（CPEC），在巴基斯坦投資650億美元基礎建設，作為一帶一路倡議的一環。印度與西方對一帶一路頗具戒心，目前的阿富汗政府是由美國發動反恐戰爭後一手扶植成立。

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