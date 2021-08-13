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印度邪教殺5歲女童獻祭！屍體旁留詭異紅布　兇手竟是親生父

▲▼精神障礙，精神疾病，殺人，犯罪。（圖／視覺中國）

▲印度邪教殺5歲女童獻祭。（示意圖／視覺中國）

記者張方瑀／綜合報導

印度一名5歲女童9日半夜在家中遭綁架失蹤，當地警方10日在一處河邊發現女童遺體，附近還有紅布和灰燼，懷疑女童是被當作「活人獻祭」的祭品，女童的父親也被依殺人罪嫌逮捕。

根據《印度斯坦時報》報導，阿薩姆邦（Assam）查拉迪歐區（Charaideo）一名5歲女童9日半夜在家中睡覺時，遭人闖入家中綁走。警方表示，當時女童的另外三個兄弟姊妹、奶奶都在一旁睡覺，結果警方隔日就在附近的一條河邊發現女童遺體，而且附近還有燃燒完的灰燼、紅布和祭祀用的道具

查拉迪歐區警長辛格（Sudhakar Singh）表示，警方懷疑女童是被邪教份子綁架進行活人獻祭，「我們的審訊了9個人，最後受害者的父親和當地一名祭司因涉嫌謀殺孩子被捕。」據了解，女童的父親和祭司在同個茶園工作，關係非常密切，兩人也都承認參與了謀殺案。

辛格說，該名祭司聲稱，他夢見自己罹患了不治之症，必須犧牲一名孩子才有可能得救，而女童父親得知此事後，竟願意幫助這名祭司，將他的孩子獻祭；於是兩人勒死了女童後，再將她的遺體丟進河裡。警方也不排除有更多共犯參與。

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