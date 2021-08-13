胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」！出生腦部感染化膿　3月大已動刀4次

▲ 卡爾森左上方頭部有明顯傷口。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國西約克郡發生一起離譜案件，里兹一名婦女臨盆前，醫護人員使用儀器監測胎兒心跳，儀器前端螺旋狀的金屬部位卻疑似刺進胎兒頭部。他出生後頭上的傷口清晰可見，頭部逐漸腫脹，進一步檢查後發現腦部受到損傷。

《每日郵報》11日報導，年幼的卡爾森（Carson Murgatroyd）誕生於5月13日，當天稍早還在母親腹中接受檢查時，額頭上留下一道小小的傷口，經過約2個月，傷口變成綠色，額頭上的血管逐漸突起，家人趕緊帶他就醫，轉診至神經科後於7月9日入院並住院至今。

醫生發現，才3個月大的卡爾森腦部出現膿腫，膿液累積導致頭部腫脹，一周內頭圍一度從42公分增加到46公分，至今已接受4次腦部手術，以排出顱內液體。

▲ 卡爾森已經4度接受腦部手術。（圖／翻攝自gofundme）

卡爾森的家人認為，導致他腦部感染化膿的原因是監測心跳用的電極夾。但醫護人員目前無法找出確切原因，也無法判斷卡爾森是否及何時可以康復。

29歲的父親喬登（Jordan Murgatroyd）表示，「我們不知道情況有多糟，也不知道這會不會影響他未來的發育。為了嘗試降低腦壓，卡爾森不得不接受4次腦部手術，包括將膿腫中的液體和膿排出體外，但它們還是不斷出現。」

喬登說明，神經科醫生現在只能密切監測膿腫變化，他們也不得不尋求其他方法為卡爾森治療，至少得花上2.5萬英鎊（約新台幣96萬元）的醫藥費，因此正在募資網站上尋求外界幫助。

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