美國與塔利班20年糾纏戰終落幕！　4QA一次看懂「阿富汗戰爭」

▲塔利班目前已控制住阿富汗近65%的土地，並可能在3個月內拿下首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國發動的阿富汗戰爭已歷時20年，造成數十萬人在戰爭中死亡，百萬平民流離失所。在美軍撤出阿富汗後，長期藏匿山野的塔利班展開了反攻計劃，在極短的時間就拿下阿富汗逾65%的國土，並有望在3個月內拿下首都喀布爾（Kabul），導致人們再次將目光聚焦在阿富汗，想探討阿富汗戰爭的起源、損失、戰爭意義和未來影響。BBC整理了與「塔利班」和「阿富汗戰爭」相關的4個QA，讓你一次就了解這場「美國最漫長戰爭」必須了解的幾個關鍵問題。

▲塔利班是主張遜尼派伊斯蘭原教旨主義的武裝組織，在上世紀蘇聯軍隊撤走後開始變得壯大。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班是誰？

塔利班（Taliban）意為「伊斯蘭教的學生」，也被稱為神學士，是發源於阿富汗第2大城市坎大哈（Kandahar）的遜尼派伊斯蘭原教旨主義武裝組織。這個以普什圖人為主的組織，是在20世紀90年代蘇聯軍隊從阿富汗撤出後，在巴基斯坦北部崛起的，它首先在大部分宗教神學院宣講遜尼派一種強硬的伊斯蘭教義，並在阿富汗西南部迅速擴大影響。

在美軍到來前，塔利班曾一度佔領過喀布爾，並推翻當時總統拉巴尼（Burhanuddin Rabbani）的政權，控制了阿富汗近90%的地區。他們引入伊斯蘭教法，要求男性留鬍子、女性穿罩住全身的長袍，對盜竊犯施以砍斷手腳的刑罰，還禁止人們觀看電視電影、聽音樂，10歲以下的女孩也被禁止上學。塔利班隨後被西方指控侵犯人權與文化，還多次進行恐怖活動屠殺平民，塔利班則反控西方是戰爭和屠殺的發起者。

在美國決定撤軍之後，塔利班代表在今年7月前往北京，與中國外交部長王毅進行會談。這次的會面行動被塔利班廣為傳播，並被視為是塔利班重大的外交突破，標誌著其作為阿富汗主要政治力量正在國際舞台上受到承認。

▲2001年的911恐怖襲擊事件引爆了美國在阿富汗長達20年的戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

美國史上「最持久」戰爭緣何而起？

2001年9月11日，美國爆發了著名的「9·11」恐怖襲擊事件，19名恐怖分子劫持4架民航客機，將它們撞向紐約世界貿易中心雙塔、華盛頓特區和毗鄰的五角大廈，導致近3000人死亡或失蹤。美國時任總統小布希（George Bush）認定，恐怖組織「蓋達」的首領賓拉登（Osama bin Laden）是策劃這一次襲擊事件的主謀，於是下令對賓拉登展開追捕。

然而，賓拉登這時卻藏在了阿富汗境內，並受到塔利班政權的保護。美國隨後對阿富汗採取軍事行動，武裝攻入首都喀布爾，並推翻了塔利班的政權，扶持新政府在2004年接管政權。下台後的塔利班重新在阿富汗各地集結，並頻頻對美國及其北約盟軍還有阿富汗政府軍展開武裝襲擊，導致軍隊和平民死傷慘重。

美國與塔利班在2020年2月達成和平協議，若塔利班承諾「永久和全面停火」，那美國和北約將在2021年撤走所有軍隊。2021年4月，美國現任總統拜登（Joe Biden）宣布撤軍，結束了這場為期20年的「美國最持久戰爭」。

▲美國認為，賓拉登應為當年的恐怖襲擊事件負責。（圖／達志影像／美聯社））

戰爭代價有多大？

據美國布朗大學研究估計，在歷時20年的阿富汗戰爭中，阿富汗安全部隊有6萬9000人在戰爭中去世，平民和塔利班的死亡人數則各為5萬1000人左右。自2001年以來，北約盟軍有超過3500名軍士死亡，其中有2/3的死者來自美國，而美國也有2萬名軍人在戰爭中受傷。

長年的戰爭也導致不少人民失去家園，據聯合國數據顯示，阿富汗流離失所的人口高居世界第3。自2012年以來，約有500萬阿富汗人無法返回家園，有的在阿富汗境內居無定所，有的則逃到鄰國避難。布朗大學還指出，美國也在這場戰爭中付出了高昂的軍事費用，截至2020年，美國在這場戰爭中已支出9780億美元（約新台幣27兆元）。

▲塔利班號稱，他們的終極目的是想要建立一個伊斯蘭政府，無意對任何國家構成威脅。（圖／路透）

接下來會發生什麼？

塔利班目前已控制阿富汗境內逾65%的國土，並在12日這一天內拿下阿富汗2座大城。美國情報機構估計，塔利班將在30天內包圍喀布爾，並在90天內奪得首都的控制權，而阿富汗政府可能會在美國軍隊離開後的6個月內倒台，因此人們擔憂，塔利班是否會重新接管這個國家。

美國總統拜登表示，他相信塔利班不會推翻阿富汗的現政權，但外界仍然擔憂，受控於塔利班的阿富汗，恐怕將再度成為恐怖主義的訓練基地。對此，塔利班表示，他們將完全遵守和平協議，防止任何團體利用阿富汗來攻擊美國及其盟友，因為塔利班的終極目的是想要建立一個「伊斯蘭政府」，並且無意對任何國家構成威脅。

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