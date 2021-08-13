才207天就出獄！李在鎔假釋遭批特權　文在寅喊話：為國家利益著想

▲三星電子副會長李在鎔13日上午10時假釋出獄。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

三星電子副會長李在鎔（이재용）今年1月在首爾高院更審被當庭羈押，沒想到才經過207天，便因南韓政府考量到全球晶片荒、新冠疫情應對、國際情勢而決定在光復節（8月15日）前予以假釋。消息一出，部份民眾質疑根本是獨厚財閥的「特權」。對此，總統文在寅解釋，一切以國家利益為考量，盼取得民眾諒解。

根據《韓聯社》報導，李在鎔今（13）日上午10時04分步出首爾看守所大門，現場擠滿媒體記者、Youtuber、公民團體、勞權團體，以及對假釋持正反兩派意見的民眾。究竟是否該假釋李在鎔，部分執政黨（共同民主黨）人士與進步派陣營（如正義黨）皆持反對態度，認為文在寅政府的決定顯然違反初衷，對此文在寅決定不再保持沉默態度。

▲李在鎔假釋出獄時，首爾看守所現場擠滿民眾，有公民團體持標語反對假釋。（圖／達志影像）

青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박수현）在例行記者會上代為轉述文在寅的話語，「我深知對於李在鎔的假釋出獄，一定有正反兩派的意見。持反對意見的國民當然是正確的。不過如今國家面臨嚴重危機，特別在全球晶片荒與新冠疫苗的取得上，也有許多國民期盼李在鎔能適時扮演關鍵角色，因此才呼籲應予以假釋。」

文在寅表示，「這是一項為追求符合國家利益所做出的抉擇，還望國民能夠體諒！」

青瓦台高層解釋，其實在李在鎔入獄的期間，支持假釋或特赦李在鎔的民眾們期盼，在美韓元首峰會結束後能讓李在鎔出獄，期盼李在鎔在建構半導體供應鏈、為國家取得足夠份量的疫苗上發揮影響力，以此做為峰會結束後的政策延續，「既然國民們提出陳情，那麼文在寅總統與青瓦台只好期盼李在鎔能扮演好關鍵角色。」

▲青瓦台國民溝通首席朴洙賢13日針對李在鎔假釋發表立場。（圖／達志影像）

報導指出，李在鎔傳出恐將假釋出獄的消息時，文在寅與青瓦台皆避而不談、採沉默低調的態度，不過隨著李在鎔出獄成為既定化的事實，為防止輿論持續在政壇延燒，文在寅與青瓦台才不得不出面表態，以求阻止國內輿論繼續走向分裂。

也有部分人士認為，文在寅過去在朴槿惠執政時，屢屢以在野人士的身份對假釋財閥領袖採取反對態度，如今卻一反初衷改變立場。對此，該名青瓦台高層表示，無需特別解釋。

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