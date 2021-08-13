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大雨狂炸日本九州與中國地區！　長崎土石崩塌1死2失蹤

▲▼日本廣島暴雨成災 。（圖／路透）

▲日本九州與中國地區持續降下大雨，圖為廣島多處河水暴漲、土石坍方 。（圖／路透，下同）

文／中央社

日本因鋒面停滯影響，長崎縣與熊本縣2天累積雨量創新高；長崎縣並因土石崩塌，造成1人死亡、2人失聯。預料大雨將持續到明天，氣象廳今天上午對廣島市發布大雨特別警報。

日本產經新聞報導，氣象廳表示，對馬海峽附近往日本東方延伸的鋒面，將會在本州附近停滯約1週，持續從南方引進暖溼空氣。

截至今天上午的48小時累積雨量，長崎縣雲仙市超過700毫米、島原市超過530毫米，熊本縣天草市超過480毫米，都創下當地新高紀錄。

朝日新聞報導，猛烈的雨勢造成長崎縣雲仙市小濱町今天凌晨土石崩塌，2棟民宅遭捲入，造成1名50多歲女性死亡、2名同住家人失蹤，另有1名60多歲男性獲救。

日本經濟新聞報導，受鋒面影響，九州與中國地區今天持續下大雨，廣島縣形成線狀對流，氣象廳今天上午對廣島市發布「大雨特別警報」，呼籲民眾嚴防土石災害與河水氾濫等災情。

▲▼日本廣島暴雨成災 。（圖／路透）

▲▼日本廣島暴雨成災 。（圖／路透）

日本首相菅義偉上午針對大雨在首相官邸（辦公室）召開相關閣員會議，並指示政府相關單位對民眾適時提供避難、大雨、河川等資訊，也呼籲民眾若感受到些許生命危險，不要有任何猶豫立刻避難。

氣象廳召開記者會表示，從西日本到東日本都會持續降雨，廣島市以外也可能發布大雨特別警報，且有大範圍地區未來都可能形成線狀對流。

氣象廳預報課長黑良龍太表示，天氣可能會急速惡化，民眾請直接聽從地區的避難情報，守護生命安全，不須等氣象廳發布特別警報再採取行動。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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