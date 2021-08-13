61歲阿嬤要嫁了！鮮肉尪「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州婦人雪兒（Cheryl McGregor）今年61歲，與24歲男友庫蘭（Quran McCain）感情甜蜜，但37歲的年齡差距引發熱議，尤其男方甚至比女方的29歲小女兒更年輕。但是，他們無懼旁人眼光，時常在社群媒體放閃，還透露「性生活簡直棒極了」；此外，2人已於7月31日訂婚，期待早日完成終身大事。

《每日星報》等外媒報導，庫蘭15歲在速食店打工時，認識了店經理的母親雪兒，但辭職後便失聯多年，直到去年11月巧遇才重新連絡。他們發現彼此都熱愛使用TikTok，於是開始一起拍片、彼此鼓勵，最後感情萌芽。

▲美國61歲婦女和24歲鮮肉訂婚。（圖／翻攝TikTok@ttvleolove_3）

儘管許多網友砲轟雪兒就像「殭屍」、「墓穴殺手」，嘲諷庫蘭「怎麼把她挖出來了」、「把她送回養老院吧」，但2人無懼流言蜚語，常常發布熱吻影片。庫蘭坦言，雪兒以前看到惡意評論都會非常難過，所以他每天告訴女友「妳很漂亮」，「她現在有我了，我會為她而戰，她是我的女王」。

雪兒的7個孩子中，許多人不支持這段戀情，甚至因此對她反感。但庫蘭表示，他的家人了解2人在一起時多麼快樂，所以都非常支持這門婚事。

雪兒表示，未婚夫感情豐富也非常有同情心，「我和其他人不可能發展出這樣的關係」。庫蘭說，2人平時相處時，幾乎感覺不到年齡差距，「雪兒的精神、靈魂和心靈都非常年輕。我認為最大的誤解是，許多人認為我在利用她，或者等著被寫入遺囑。任何人都可能批評你做的事，所以還是去做你認為對的事情吧！」

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