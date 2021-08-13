自然產5kg巨嬰　「麻醉過敏」嫩媽吐真實心聲！上萬網友驚呆

▲ 瓦爾德分享自己生產的經驗，震驚許多網友。（圖／翻攝自TikTok／@thatcraftmom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外影音平台有網友號召分享自己生下最重的寶寶，吸引不少媽媽響應。一名女子日前上傳影片回應後快速走紅，原來她生下重達5公斤的女嬰，且因過敏無法打麻醉，讓她直呼「痛得要死」，也令許多網友感到佩服。

《太陽報》10日報導，26歲媽媽瓦爾德（Chasity Ward）在TikTok上傳影片分享，她在毫無麻醉的情況下生出重達11磅1盎司（約5公斤）的女兒，「你們想看大寶寶嗎？這裡就有個大屁股的寶寶。我沒打硬膜外麻醉，因為我過敏。痛得要命！」

她在影片中分享幾張寶寶的照片，並在文中寫下，「這些都是我們還在醫院時拍的，她比我們想像中大很多，我好小。」照片中可見圓滾滾的寶寶趴在她身上或其他家人懷中，比一般新生兒大上許多。

這段影片快速累積破萬觀看，許多人忍不住驚呼，「她剛出生就比我女兒3個月大時還要重」、「可愛過量」、「妳贏了」、「為妳感到驕傲」、「她太可愛了，但妳到底怎麼辦到的」、「她是我看過最大的寶寶之一，她好美」。

瓦爾德後來回應網友留言說明，「我爸出生時14磅（6.25公斤），我想這可能是為什麼我的小孩這麼大」，也陸續上傳新影片分享道，醫生先前告訴她，她的女兒會是個小寶寶，懷孕期間也定期接受檢查，沒想到會迎來這麼大的寶寶。

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