遭中國人罵「卧槽」！南韓選手以為在喊「加油」　頒獎時還笑著恭喜

▲南韓金昭映、孔熙榮在2020東奧羽球女子雙打奪下銅牌。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

2020東京奧運閉幕後，南韓女子羽球選手金昭映（김소영）、孔熙榮（공희용）返國時分享比賽花絮。兩人雖在女子雙打一舉摘下銅牌，然而在與中國選手陳清晨、賈一凡比賽時，卻頻遭對方以中文辱罵「臥槽」（我操）。金昭映事後表示，當下根本不知道自己被罵髒話，頒獎時甚至還笑著恭喜對方奪銀。

根據《韓聯社》報導，金昭映與孔熙榮在2020東奧的女子雙打小組賽、4強戰中碰上來自中國的陳清晨與賈一凡，儘管最後皆敗下陣來，不過她們並不知道自己在比賽時竟遭對手陳清晨以中文髒話「卧槽」羞辱，當時還以為對方在為自己喊「加油」，直到賽後爭議在華語圈被廣泛討論，在朋友告知下才輾轉得知實情。

據悉，陳清晨在場上疑似不滿南韓選手在場上的呼聲，經屢次勸導不聽後，才會在不管得分、失分的情況下都喊「卧槽」回應，在南韓羽球協會5日以會長名義向世界羽球聯盟（BWF）透過信函表達抗議後，才在微博上辯稱，當時在場上其實喊的是英文「Watch Out」，是發音有問題才會讓大家誤會。

▲中國羽球選手在奧運場上不停以中文喊著「我操」。（圖／路透社）

金昭映昨（12）日接受《韓聯社》電話採訪時回憶道，「我們那時候以為陳清晨用強烈且激動的口吻喊『加油』，沒想到後來才從其他人口中得知，陳清晨罵的是髒話，我們算很晚才知道事情真相的。」

陳清晨與賈一凡2日在決賽中輸給來自印尼的格雷西婭•波利、阿普里亞尼•拉哈育女雙組合，在決賽中奪下銀牌，而金昭映與孔熙榮則奪下銅牌。在頒獎時，金昭映與賈一凡反而笑著恭喜陳清晨奪銀。

金昭映表示，「由於中國選手在輸了決賽後便立刻登上頒獎台，所以那時候我們沒特別向她們提起罵髒話一事。那是值得被眾人恭喜的場合，我們才想說不再特別計較。不過，陳清晨在頒獎台上竟也沒特別向我們解釋罵髒話的事。」

▼中國、印尼、南韓女子羽球雙打選手(由左至右)在頒獎台上興奮地抱成一團。（圖／路透社）

至於陳清晨的搭檔賈一凡，則因為能說上一口流利的韓語，其實常常與金昭映、孔熙榮一起聚餐，雙方的關係相對而言融洽許多。金昭映嘴角掛起笑容回憶道，「頒獎結束後，賈一凡就用韓語跟我們說，『今天拉哈育簡直瘋了吧，真的超強，害我們超緊張。姊姊恭喜！』」

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