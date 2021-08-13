美驚現致命「類鼻疽病」！4人神秘染病已2死...感染源不明

▲美國本土首次出現類鼻疽病。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國首次出現感染類鼻疽病（melioidosis）的本土案例，這種細菌性疾病通常只在熱帶氣候國家出現，目前已有4人感染，當中2人死亡，感染源仍然不明。

據科技新聞網站《生活科學》（Live Science）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在9日發布的一份聲明中指出，這四起類鼻疽病本土病例發生在3月至7月之間，分別分布在喬治亞州、堪薩斯州、德州及明尼蘇達州，其中兩名患者已死亡，另外兩名患者則是長期住院進行治療了好一段時間。

德州感染此疾病的是一名年僅4歲的健康女孩，名叫萊拉貝克（Lylah Baker），萊拉一直都沒有潛在的健康問題，於5月染病後就住進加護病房長達一個月，期間皆需要依靠呼吸器，且腦部受損，萊拉出院後被送往達拉斯兒童之家（Our Children's House Dallas）繼續接受照護。

類鼻疽病是種熱帶氣候疾病，由類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）所引起，最常見於東南亞和澳大利亞北部。CDC稱，美國發現有此種細菌的地方只有波多黎各和美屬維京群島兩地。

CDC指出，美國每年僅會發現大約12起類鼻疽病案例，不過這些病例幾乎都是境外移入，確診者都有相關地區的旅遊史，然而這4起病例都沒有相關國際旅遊史，這很不尋常。衛生官員正在試圖弄清楚這些病例是如何被感染的，聲明指出，他們已從患者家中和周圍的產品、土壤和水中檢測了100多個樣本，但目前沒有任何結果。

聲明提到，透過基因檢測顯示，這四名患者的細菌菌株非常相似，表明感染原可能相同，官員懷疑患者是通過進口物品感染病菌，例如食品、飲料、個人護理或清潔產品。人們接觸到此種病菌後，可能需要數週時間才會生病，這也因此增加衛生官員查明疾病來源的困難度。

類鼻疽病的症狀相當廣泛，4名患者分別經歷了咳嗽、呼吸急促到虛弱、疲勞、噁心、嘔吐、間歇性發燒，以及軀幹、腹部、臉部長疹子等各種症狀。

CDC指出，有潛在健康風險的民眾，會增加罹患類鼻疽病的風險，主要的風險因素有糖尿病、肝臟或腎臟疾病、慢性肺病、癌症或其他削弱免疫系統的疾病，若出現咳嗽、胸痛、高燒、頭痛或不明原因體重減輕的民眾應即時就醫。