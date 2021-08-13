1歲嬰交給9歲11歲兒子照顧！　小兄弟目睹弟弟被羅威那犬啃食咬死

Year-old baby boy fatally mauled by family dog, cop sources say



The family’s Rottweiler attacked the baby after he was left at his Brooklyn home with his two young brothers. The baby was rushed to the hospital, but couldn’t be saved.https://t.co/Vn6imwEtwW — New York Daily News (@NYDailyNews) August 11, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林一名父親上班時，竟然把3名年幼孩子單獨留在家裡，結果家中養的羅威那犬突然攻擊只有19個月大的小兒子，導致另外2名孩童只能害怕看著弟弟慘被啃食的血腥畫面。

事件發生在10日晚間10時45分，30歲男子福斯特(Vernon Foster)去工作時，竟然將19個月大的兒子萊恩(Ryan)交給9歲兒子塔爾(Tale)與11歲兒傑登(Jayden)照顧，結果萊恩慘被家中惡犬攻擊，導致頭部、頸部和肩膀重傷。

目前與福斯特分居中的妻子海爾(Hyre)表示，「這條狗非常非常凶惡，他竟然能離開孩子們去上班」。警方懷疑，萊恩可能不小心闖入狗吃飯與喝水的空間，才會導致攻擊事件發生。

海爾表示，「這條狗突然朝孩子身上撲過來，咬住了他的衣領，大一點的孩子們拼命想要救萊恩，試圖把狗拉開時，發現狗正在咬萊恩的脖子，他們知道自己無力阻止趕緊跑出去找鄰居」。

警方表示，他們趕到場時，在大廳看到2名孩子與受傷的弟弟，畫面令人心碎，然而萊恩送醫後仍然不治身亡。據了解，肇事惡犬以前也曾咬過11歲兒子，目前狗已被當局帶走，福斯特則被指控疏忽殺人罪、過失殺人等罪。

▼男嬰慘被家中羅威那咬死。（圖／示意圖／達志影像）