前男友酒醉家暴！她遭「長刀直插眼窩」血流滿面　恐怖畫面曝光

▲她遭家暴「長刀直插眼窩」血流滿面。（圖／翻攝自R7、Patrocínio、Plantão Policial，下同）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名男子酒醉返家後，和前女友發生激烈爭吵，結果他竟拿起一把菜刀，直接插入前女友的眼窩，當場血流如注，直喊「真的好痛，救救我」，恐怖的送醫畫面也在網路上曝光。

根據《每日郵報》在12日報導指出，巴西一名男子某日喝醉酒回家後，和前女友爆發激烈衝突，結果他竟然在一怒之下，竟拿起一把菜刀攻擊前女友，最後直接將刀子插入前女友的右眉毛處，還深及整個右眼窩。從曝光的影片可以看到，前女友痛苦地大喊「天啊，真的好痛，救救我。」

附近的鄰居聽到後，立刻協助報警叫救護車，目前還不清楚是否有生命危險。不過，據當地媒體報導，這起案件是發生在2014年的聖保羅州（São Paulo）聖貝爾納多杜坎普市（São Bernardo do Campo），受害者當時年僅22歲，行兇男子則年僅19歲。

根據一項2015年發布的研究指出，巴西每7分鐘就有一名婦女遭到家庭暴力威脅；另一項2020年的調查則顯示，5％的女性在遭受家庭暴力之後會報警，但警察往往不會受理案件。巴西2020年每天平均有126名女性遭性侵，光是2020上半年就發生近12萬起女性遭家暴事件，每天平均發生664件。

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