馬斯克「潮水射月」讓洨幣大漲400％！　業者願砸2億邀他拍A片

▲馬斯克有望進軍AV界。（圖／視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是全球第2大富豪，他除了事業版圖跨足汽車、太空等產業外，他更熱衷於加密貨幣。馬斯克只是在推特發了「水花、火箭、月球」的Emoji圖案，就讓成人NFT平台CumRocket的「洨幣」大漲400％，更有色情業者想找馬斯克合作，一起打造全新的AV帝國。

根據《每日星報》報導，馬斯克6月時在推特發了「水花、火箭、月球」的Emoji圖案，而水花和火箭是成人NFT平台CumRocket粉絲常用的代表符號，這讓平台旗下的「洨幣」（CUMMIES）大漲400％。

接著馬斯克又發了「加拿大、美國、墨西哥」三個單字，而這三個單字的字首組成剛好是CumRocket的代稱「CUM」，讓粉絲認為馬斯克正準備進軍色情產業。

▲馬斯克推特發文充滿暗示。（圖／翻攝自推特／@elonmusk）



專營成人內容的加密貨幣平台Nafty執行長凱梅尼菲（Rob Kemenyfi）認為，馬斯克不斷表現出對色情產業加密貨幣的興趣，「所以我們想給他一個機會，他可以導演A片也可以自己主演，他的生活獲得了許多成就，但還沒有把色情產業從願望清單劃掉，現在他的機會來了！」

We’d love you onboard the CumRocket with us @elonmusk!



We know you’re working with the Doge devs but how about the #CumRocket team? We would love to hear your thoughts!



The offer still stands, we will handle the paint

- Lydia



-> pic.twitter.com/uCmE1HL1dg — CumRocket (@CumRocketCrypto) June 6, 2021

Nafty宣布將提供馬斯克690萬美元（約新台幣2億元）跟加密貨幣，讓他參與A片的製作拍攝，凱梅尼菲說，這筆交易能夠協助解決色情產業面臨的許多問題，例如高昂的中介商費用和詐欺等，「馬斯克的參與，不論多麼微小，都會讓他成為一個真正的英雄，因為他的能力跟影響力，可以讓改變真的實現。」

這也不是馬斯克第一次對色情產業表示興趣，AV女星潔克森（Taylor Jackson）2年前和男友利用特斯拉的自動駕駛功能，直接在路上翻雲覆雨，甚至變換各種姿勢，在色情網站Pornhub上紅及一時。馬斯克得知後在推特發文說，「事實證明，自動駕駛的用途比我們想像的還要更多。」

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