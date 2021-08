馬斯克「潮水射月」讓洨幣大漲400％！　業者願砸2億邀他拍A片

▲馬斯克有望進軍AV界。(圖/視覺中國CFP)



特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)是全球第2大富豪,他除了事業版圖跨足汽車、太空等產業外,他更熱衷於加密貨幣。馬斯克只是在推特發了「水花、火箭、月球」的Emoji圖案,就讓成人NFT平台CumRocket的「洨幣」大漲400%,更有色情業者想找馬斯克合作,一起打造全新的AV帝國。

根據《每日星報》報導,馬斯克6月時在推特發了「水花、火箭、月球」的Emoji圖案,而水花和火箭是成人NFT平台CumRocket粉絲常用的代表符號,這讓平台旗下的「洨幣」(CUMMIES)大漲400%。

接著馬斯克又發了「加拿大、美國、墨西哥」三個單字,而這三個單字的字首組成剛好是CumRocket的代稱「CUM」,讓粉絲認為馬斯克正準備進軍色情產業。

專營成人內容的加密貨幣平台Nafty執行長凱梅尼菲(Rob Kemenyfi)認為,馬斯克不斷表現出對色情產業加密貨幣的興趣,「所以我們想給他一個機會,他可以導演A片也可以自己主演,他的生活獲得了許多成就,但還沒有把色情產業從願望清單劃掉,現在他的機會來了!」

