「血紅水母」影片曝光！專家潛深海捕捉震撼畫面　恐是未知新物種

▲美國NOAA在海底探勘時無意發現未知的血色水母。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合報導

世界上還有成千上萬個物種的動植物還未被人類所發掘！美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在今年7月底前往羅德島州紐波特海岸附近進行深海探勘計畫，無意間透過水底機器人在海面下700公尺處發現，一個正在漂浮的「血紅色水母」，專家推測可能是新物種，被歸類為刺絲胞動物門的Poralia屬，與30多條觸手的澳大利亞箱形水母同一個屬。

NOAA在「NOAA海洋探勘」的推特帳戶上傳發現該隻水母的影片，只見其鮮紅色的外觀上佈滿白色線條，巧似鑲有白色流蘇的血色貝雷帽。NOAA團隊於7月28日遠端遙控海底機器人潛入北大西洋的深處拍攝海洋生物，當來到水底700公尺處時，恰巧捕捉到這隻未被世人發現的新種水母，目前還未特別替水母命名。

NOAA的學者兼研究員吉拉賽克（Quinn L. Girasek）在潛水時成功找到這隻前所未有的血色水母，「總體而言，我們在潛水時看到各式各樣的海底生物，包括擳水母、刺絲胞動物、甲殼類動物與射線鰭魚，此行中我們還看到尚未被記述的未知和潛在物種。」

WOW.



This beautiful red jellyfish in genus Poralia may be an undescribed species. It was one of several unknown animals encountered during last #Okeanos water column dive.



Read about one intern's experience in diving into this vast underwater world: https://t.co/1kETv42rfR pic.twitter.com/3XqYTjsmXO — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) August 6, 2021

據悉，NOAA從今年6月30日至7月29日執行該項深海探潛計畫，其中總共派出水底機器人下水25次、潛入海平面下250至4000公尺深的海域，探尋人類未知的海底生物，期間更曾於7月25日在海平面底下1885公尺的海床上，偶然目睹粉紅色海星與黃色海綿的畫面，被戲稱為「海綿寶寶與派大星」真實版。

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