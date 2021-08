「血紅水母」影片曝光！專家潛深海捕捉震撼畫面　恐是未知新物種

▲美國NOAA在海底探勘時無意發現未知的血色水母。(圖/翻攝自Youtube)

記者羅翊宬/綜合報導

世界上還有成千上萬個物種的動植物還未被人類所發掘!美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)在今年7月底前往羅德島州紐波特海岸附近進行深海探勘計畫,無意間透過水底機器人在海面下700公尺處發現,一個正在漂浮的「血紅色水母」,專家推測可能是新物種,被歸類為刺絲胞動物門的Poralia屬,與30多條觸手的澳大利亞箱形水母同一個屬。

NOAA在「NOAA海洋探勘」的推特帳戶上傳發現該隻水母的影片,只見其鮮紅色的外觀上佈滿白色線條,巧似鑲有白色流蘇的血色貝雷帽。NOAA團隊於7月28日遠端遙控海底機器人潛入北大西洋的深處拍攝海洋生物,當來到水底700公尺處時,恰巧捕捉到這隻未被世人發現的新種水母,目前還未特別替水母命名。

NOAA的學者兼研究員吉拉賽克(Quinn L. Girasek)在潛水時成功找到這隻前所未有的血色水母,「總體而言,我們在潛水時看到各式各樣的海底生物,包括擳水母、刺絲胞動物、甲殼類動物與射線鰭魚,此行中我們還看到尚未被記述的未知和潛在物種。」

