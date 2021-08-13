俄羅斯「客滿公車」靠站突氣爆！驚悚影片曝　碎片噴飛釀1死15傷

▲巴士氣爆瞬間，車體碎片瞬間噴飛。（圖／推特／@dabkor）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯12日發生一起巴士爆炸意外，當時車上載有35名乘客的巴士在行經某購物中心並靠站時，突然發出爆炸巨響與火光，嚇壞一旁民眾，而整個過程正好被路過車輛的行車紀錄器拍下。這起事故一共造成1死15傷，其中有3人傷勢嚴重仍在搶救。

根據俄羅斯媒體《塔斯社》報導，沃羅捏一輛小型巴士12日晚間9時左右行經市中心，然而當其暫時停靠在一間購物中心時，卻突然發生爆炸，同時伴隨著巨大火光，車體碎片四散，事故現場更是瞬間煙霧瀰漫。整個過程都被後方一輛路過車輛的行車紀錄器拍下，根據畫面，當時正好有一輛小客車與一輛貨車行經爆炸的巴士旁，所幸只有車尾遭到些許波及。

發生爆炸的白色巴士當時一共載有35名乘客，其中一名小腿嚴重燒燙傷的女性送醫急救後仍不治身亡，另外有3人身受重傷目前正在搶救中，其餘則有12人受到輕傷。

警方初步排除恐怖攻擊的可能性，據調查，巴士的爆炸原因可能是車頂的氣瓶爆炸，由於該輛巴士是柴油車，車上並沒有燃氣設備，才會在車頂裝上氣瓶。