　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／三星李在鎔出獄！南韓「拼半導體」假釋...與台積電競爭受矚目

▲▼三星電子副會長李在鎔13日假釋出獄。（圖／路透社）

▲三星電子副會長李在鎔13日假釋出獄。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔（이재용）曾涉前總統朴槿惠「閨蜜門」干政案，原本才於今年1月在首爾高院判處2年6個月徒刑，再度遭到當庭羈押，不過受到全球晶片荒與國際情勢影響，南韓法務部決定假釋。李在鎔今（13）日上午10時步出首爾看守所時表示，「讓國民擔心了！」

根據《韓聯社》報導，李在鎔今年1月18日在首爾高等法院更審被判處2年半徒刑，由於全球晶片供應嚴重短缺，加上三星集團在半導體全球市場上與台積電（TSMC）處於激烈競爭狀態，導致政壇與財經界屢屢傳出呼籲總統文在寅特赦李在鎔的聲浪。經過207天以後，李在鎔終於再度假釋出獄。

▲▼三星電子副會長李在鎔13日上午10時假釋出獄。（圖／路透社）

▲三星電子副會長李在鎔13日上午10時假釋出獄。（圖／路透社）

不過，由於南韓刑法《特定經濟犯罪加重處罰法》第14條規定，若其犯罪所得超過5億韓元，則從刑期結束、或停止執行日起的5年內將被限制就業，因此李在鎔假釋出獄後，恐怕得面臨限制就業。另外，南韓法務部決定，李在鎔假釋出獄後將接受「保護觀察」（保護管束，即感化令），未來若需變更居住地、或在國內外進行旅遊超過1個月，則須事前向保護觀察官報備。

李在鎔上午10時（台灣時間上午9時）以一身黑色西裝步出首爾看守所（서울구치소）正門，他向現場媒體記者表示，「帶給國人們巨大擔憂，在此我深表歉意。對於我的擔憂、責難、憂心、巨大期待，我都在用心傾聽，未來將會更努力！」

李在鎔登上在旁等待的Genesis G80座車後，只花費3分鐘便成功離開首爾看守所，對於現場記者關於半導體、三星未來經營策略等問題皆避而不答。

▲▼三星電子副會長李在鎔13日上午10時假釋出獄。（圖／路透社）

▲▼李在鎔出獄後鞠躬致歉，未來的行動與計畫備受關注。（圖／路透社）

▲▼三星電子副會長李在鎔13日上午10時假釋出獄。（圖／路透社）

假釋後的李在鎔恐怕得依規定被限制其就業達5年，南韓財經界呼籲應為其解除就業限制。對此，南韓法務部長朴範界（박범계）表示，目前還未有此項顧慮。另外，李在鎔還曾涉嫌非法合併子公司，以及施用禁藥「異丙酚」（俗稱牛奶針，Propofol），因此未來恐怕得隨時出庭應訊。

李在鎔羈押期間，三星電子在半導體市場的全球市占率與台積電的差距逐漸拉大，加上英特爾（intel）宣布將回歸半導體市場，而在記憶體市場上的霸主地位也日益動搖。且有分析指出，三星電子記憶體盛況空前的好景恐怕不長，這導致三星電子的股價一度崩跌到最低點，因此外界期待李在鎔的復出能夠重振三星集團的雄景。

另外，三星電子雖承諾將擴大對美國的投資案，在美國挹注20多億韓元的資金設立半導體工廠，但卻在德克薩斯州奧斯汀郡等5個候選地點中遲遲無法做出決定，外界期待若做為最終裁定者的李在鎔假釋出獄，可望加快協商的腳步。而三星集團大規模的企業併購計畫（M&A）也可望跟著進行。據悉，三星集團才於今年初承諾，未來3年內將推動劃時代的併購計畫，而在7月更承諾研擬針對人工智慧、5G、汽車電子零件等企業推動併購。

►三星李在鎔假釋「是特權」？法務部長親上火線說明...青瓦台惦惦

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
畫面曝光！沒買檳榔被嗆3煞怒砸店　爆乳西施超淡定叼菸
快訊／國道1號北上追撞！　時速12Km塞成停車場
許藍方斷言他「有早洩現象」！　聽一夜恩愛5次：正常男人最多2
Adidas認賠出售Reebok！　686億元賣了
沒資格領紓困金！　失業男大爆走「持磚頭狂砸ATM」
快訊／祝釩剛4度呼麻　靠複檢報告再獲緩起訴
林佩瑤PO婚紗照突提「離婚了」！　她急曝真相：對不起大家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前男友酒醉家暴！她遭「長刀直插眼窩」血流滿面　恐怖畫面曝光

「無臉女」飄移影片曝光！小孩開心自拍　後方鏡子照出恐怖身影

俄羅斯「客滿公車」靠站突氣爆！驚悚影片曝　碎片噴飛釀1死15傷

快訊／三星李在鎔出獄！南韓「拼半導體」假釋...與台積電競爭受矚目

英國普利茅斯槍擊案釀多人死亡！　議員稱「無關恐攻」

WHO籲中國分享「最初病例原始資料」　繼續推動疫源調查

打2劑疫苗2個月後還是確診！　癌男發病4天死亡

阿富汗第3大城淪陷　3000美軍急援撤離使館人員

德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣

名嘴歧視東奧女拳擊金牌得主　日本TBS電視台致歉

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

屏東孕婦「離奇逆向」撞對向車 夾腿護2歲孩...當場破水胎兒不保

前男友酒醉家暴！她遭「長刀直插眼窩」血流滿面　恐怖畫面曝光

「無臉女」飄移影片曝光！小孩開心自拍　後方鏡子照出恐怖身影

俄羅斯「客滿公車」靠站突氣爆！驚悚影片曝　碎片噴飛釀1死15傷

快訊／三星李在鎔出獄！南韓「拼半導體」假釋...與台積電競爭受矚目

英國普利茅斯槍擊案釀多人死亡！　議員稱「無關恐攻」

WHO籲中國分享「最初病例原始資料」　繼續推動疫源調查

打2劑疫苗2個月後還是確診！　癌男發病4天死亡

阿富汗第3大城淪陷　3000美軍急援撤離使館人員

德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣

名嘴歧視東奧女拳擊金牌得主　日本TBS電視台致歉

怕直立洗衣機不好用！過來人曝「2大優點」贏滾筒式：還能暫停

七夕限定買1送1！超商、連鎖咖啡優惠懶人包　半價爽喝星巴克

秀姑巒溪有條件開放泛舟！業者提防疫計劃　東管處不定期䅲查

蘇貞昌定案五倍券政策　他分析蔡英文態度：你惹的事情自己解決

魔女邀放貸哥開房間被拒！找竹聯男友劫車押人　一槍打穿他左腿

KIA Stinger試駕：跳脫理性框架，你可以在這台車上獲得更多

警匪追逐　歹徒駕車衝撞+硬擠前車窄縫逃逸！受害苦主：求償無門

台南巨人少棒世界冠軍50週年　「尋找老球迷」重溫風光

基襪大戰狂轟！球不停飛進玉米田　白襪9比8留住歷史性一勝

迴響相當熱烈　玉米田之戰明年續辦

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

國際熱門新聞

德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

25歲台男詐領美國逾億紓困金　買名車金錶

即／路透：家樂福將出售台灣事業

塔利班7天破10城　阿富汗政府妥協

美參議員曝6月訪台祕辛：必須瞞著南韓政府

阿富汗第3大城淪陷　3000美軍急援撤離使館人員

惡魔反氣旋　義大利飆48.8度高溫

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

名嘴歧視東奧女拳擊金牌得主　日本TBS電視台致歉

阿富汗惡化　歐洲憂難民危機重演

打2劑疫苗2個月後確診　男發病4天亡

美日印澳四方安全對話　強調台海和平安全重要性

美股收漲　道瓊標普再攀新高紀錄

更多熱門

相關新聞

打2劑疫苗2個月後確診　男發病4天亡

打2劑疫苗2個月後確診　男發病4天亡

各國為防堵新冠肺炎疫情力拚疫苗覆蓋率，不過，日本一名60多歲的男子6月間打完2劑疫苗，卻還是在8月確診染疫，並於發病4天後死亡。據統計，東京的確診重症人數12日首次突破200人，達到218人，單日確診病例數更是創下史上第二高的紀錄。

三星新款Galaxy Watch 4不兼容iOS系統！　舊版系列不受影響

三星新款Galaxy Watch 4不兼容iOS系統！　舊版系列不受影響

東京疫情如「失控災難」！　日本擬擴大緊急事態地區

東京疫情如「失控災難」！　日本擬擴大緊急事態地區

訂4千萬劑莫德納只來6%！南韓直接派人赴美催貨

訂4千萬劑莫德納只來6%！南韓直接派人赴美催貨

帕運部分賽事擬開放「5000觀眾」入場！

帕運部分賽事擬開放「5000觀眾」入場！

關鍵字：

日韓要聞南韓三星電子三星集團三星Samsung李在鎔假釋出獄朴槿惠閨蜜門

讀者迴響

熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面