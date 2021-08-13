太常做愛乳頭易變黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞美女藥劑師許縤恩昨（12）日發佈新影片，內容提到關於女性的4個性迷思，她認為，有些錯誤的性觀念嚴重到是在「侮辱女性」的程度。

一、性愛的次數越多，女性的下體越鬆？

許縤恩指出，女性的下體是由大量肌肉組織組成，有很好的張力、延展力跟彈性，就像橡皮圈一樣，能透過拉扯鬆開，放手後就會回到原本的狀態，只會因為年齡、分娩而造成下體鬆弛。

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二、女性下體會放屁？

許縤恩提到，這個情形叫做「陰吹」，是因為女性下體會解放一種無色無味的氣體，但在一些動作、姿勢時，可能會讓空氣回到陰道裡，肌肉放鬆時又流出來，就會產生陰吹的狀態。

▲許縤恩是馬來西亞2014年舉行的Astro國際華裔小姐競選冠軍。（圖／翻攝自instagram）



三、做越久女性越容易高潮？

許縤恩表示，只有18%女性能單純透過抽插達到高潮，許多男性都忽略了陰蒂，而女性通常是陰蒂受到刺激才能達到高潮。

四、女性做愛次數越多，乳頭跟下體會變得越黑？

許縤恩指出，女性下體和乳頭會因為基因、荷爾蒙、老化、摩擦4種原因變黑，但摩擦指的是穿太緊的內褲、長時間坐著不動等因素，像是屁股兩側的內褲痕。

▼許縤恩一年多前開始拍攝YouTube影片。（圖／翻攝自instagram）

