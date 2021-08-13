胡杏兒發文挺尪…提「在中國工作」被指港獨！　陸網洗版逼表態

記者郭采縈／綜合報導

香港視后胡杏兒2015年與金融才俊李乘德（Philip）結婚後，育有3個小孩，家庭生活美滿，男方不時在Instagram分享幸福日常，羨煞眾人。近日卻有網友嗆男方是「世紀軟飯王」，她事後發文力挺，怎料文中提及「在中國工作」，惹怒大陸網友被指港獨，儘管刪文仍遭負評洗版。

▲胡杏兒發文惹議。（圖／翻攝自Instagram／myoliemyolie）

近日李乘德被酸民嗆是「世紀軟飯王」，指他每天在家陪小孩玩，讓胡杏兒獨自辛苦拍戲賺錢，根本把老婆當「生子機器」、「又要生又要為生活拚搏」。對此， 胡杏兒發文力挺對方，表示老公多年以來都非常努力工作、賺錢養家，建立了很成功的事業，並感謝對方付出，讓自己能繼續專注演藝事業。

而胡杏兒還在文中提到，李乘德之所以花許多時間陪小孩，「是因為他知道我一直在中國工作」，怎料這句話卻引發大陸網友不滿，揪出她原文使用「China」而非「Mainland」，指她刻意分割、支持香港獨立，Instagram貼文遭許多負評湧入，要求她道歉。

▲網友不滿胡杏兒使用「China」。（圖／翻攝自微博）

事後，胡杏兒雖已經將該則貼文刪除，但仍未有正面回應，讓大陸網友難以接受，轉而到她微博底下留言「坐等翻車，雙面人」、「別來我們這賺錢了，趕緊的滾」、「表明個態度吧」、「妳的愛國就是微博限定，愛的是人民幣」。挺老公意外掀起敏感爭議，想必也是她始料未及。

▲網友湧入留言。（圖／翻攝自微博／胡杏兒）

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