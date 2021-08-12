阿根廷百年一遇乾旱…衝擊玉米、飼料出口　將持續到明年

▲阿根廷羅薩里奧穀物出口。（資料照／路透）



文／中央社

阿根廷百年一遇的嚴重乾旱造成運送穀物的主要河流水位降低，導致農產品出口減少和物流成本上漲，氣象學家表示這個情況可能會持續到明年。

南美洲糧倉阿根廷是全球第3大玉米生產國和全球最大豆粕牲畜飼料出口國。豬和家禽的飼養都要依靠豆粕飼料，主要出口至歐洲和東南亞。阿根廷經歷3年經濟衰退，農產品出口是阿根廷硬通貨的主要來源，央行需要硬通貨來支撐外匯存底。

巴拉那河（Parana River）的源頭巴西南部連續3年遭遇乾旱，導致阿根廷港口城市、位於聖菲省（Santa Fe）的羅薩里奧（Rosario）水位下降。阿根廷出口的農產品80%都是在羅薩里奧裝船。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）天氣分析師漢克斯（Isaac Hankes）說：「這是百年一遇的事件。我們所看到的就是這樣的頻率。」

聯合國政府間氣候變遷問題小組9日發布的報告顯示，氣候變遷導致極端天氣更加頻繁出現。一名氣象學家告訴路透社，9月底開始雨季來臨後，情況可能會更糟。

阿根廷港口和海事活動商會（Chamber of Port and Maritime Activities）經理韋德（Guillermo Wade）表示，由於水位較淺，從羅薩里奧起航的船隻裝載貨物比正常情況下少18%至25%。

物流成本上漲，因為更多大豆和玉米必須用卡車運到布宜諾斯艾利斯省南部的大西洋港口布蘭卡港（Bahia Blanca）和內科切阿港（Necochea），船隻在這裡做最後停留，在出海前將貨物加滿。

巴西的乾旱趨勢始於2019年。漢克斯說，2021年是這3年中最乾旱的一年。對河流造成的影響是累積性的。過去12個月，巴拉那河流域降雨量只有正常水準的50%到75%。

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