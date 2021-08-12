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「微笑臉」新解讀公開！用來表達友好恐掀戰　Z世代：在諷刺我嗎？

▲▼表情符號。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「微笑臉」的表情符號被Z世代認為是輕蔑、諷刺和挖苦，下同。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

許多人喜歡在聊天時打上表情符號來突出情感，不過不同世代的人對表情符號的解讀可能並不相同，就以最普遍的「微笑臉」而言，也許不少人會認為這個表情是一個真誠的微笑，但對出生於90年代末至2010年代初的Z世代而言，「微笑臉」可能會給人一種輕蔑的感覺，讓人深感不適。

據《每日快報》報導，近年來，不同世代的人對於如何使用現代科技相互交流的問題，出現了一系列的爭論。只有兩個小眼睛和一個簡單微笑弧度的「微笑臉」是許多人非常喜歡用來表示友好、微笑的表情符號，不過對於Z世代而言，這個表情符號卻給人一種居高臨下、粗魯的感覺，甚至還帶有攻擊之意，讓收到訊息的人感覺被冒犯或是不舒服。

▲▼表情符號「微笑臉」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

21歲的比什（Hafeezat Bishi）在接受《華爾街日報》採訪時表示，她初入公司實習時，就對於同事們喜歡用「微笑臉」跟她打招呼而備感吃驚，因為在她看來，「微笑臉」代表的不是歡迎，反而是輕蔑、諷刺和挖苦，「我必須時刻提醒自己要理解同事們，因為他們的年紀比我大，他們對表情符號的解讀也和我不同」。

《數位肢體語言》作者達萬（Erica Dhawan）也指出，30歲以上的人群通常在使用表情符號時都很直接，想要表示友好時就會打出「微笑臉」，但年輕人卻並不這麼認為，因為他們喜歡用「微笑臉」來表達諷刺等完全不同的意思，「對於數位原住民而言，表情符號已經超越了無關緊要的符號，它們還構成了自己的語言與意義」。

▲▼表情符號。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「笑到流淚」表情被Z世代認為已經過氣了。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不久前掀起熱議的「笑到流淚」表情也發生了類似的爭議，不少Z世代都認為，「笑到流淚」的表情已經成為一個過時的象徵，只有35歲以上嬰兒潮世代的「老人」才會使用這個表情符號，年輕一代的人們都習慣改用「骷髏頭」來表示自己「笑到快死了」，讓許多還十分喜歡用「笑到流淚」表情的人們哀嚎，「笑到流淚錯了嗎？」

►Z世代「過氣代表」公開！表情符號竟掀議　網驚：笑到流淚錯了嗎

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