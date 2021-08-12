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一口塞進巨無霸漢堡！　她張嘴聽見「喀一聲」嚇壞：下巴脫臼了

▲漢堡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一名女子宣稱自己為了吃下巨無霸漢堡造成下巴脫臼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國34歲居民荷莉（Holly Strevens）某天正在享用肯德基（KFC）的巨無霸雞肉薯餅漢堡，張大嘴巴時卻聽見「喀」的奇怪聲響，竟是下巴脫臼。她接受5次手術，替換左側顎關節，甚至釘入12根鋼釘，如今卻仍無法吃下任何「有嚼勁」或比較硬的食物，心理健康也每況愈下，「我的生活簡直毀了」。

《太陽報》、《每日郵報》報導，荷莉在家一邊看電視一邊吃漢堡，卻突然聽見奇怪聲響，後來才發現那是左側頜關節發出的。她形容，下顎當時彷彿可以做出「上鎖、解鎖」的動作，「它看起來很正常，但感覺卻可怕極了……我一定是在吃漢堡時，嘴巴張得太大了」。

"I was eating a KFC at home whilst watching the TV and all of a sudden I heard a loud pop noise. It was my left jaw joint."

The Sun 發佈於 2021年8月11日 星期三

荷莉被診斷出「顳頜關節症候群」（TMJ），這是一種下顎肌肉與神經疾病，因頭骨、顎骨連結處受傷或發炎導致，儘管已經接受手術治療，仍每天飽受劇痛之苦。她現在獨處時總會非常焦慮，甚至癲癇發作，很盼望右側顎關節也能早日開刀。

荷莉表示，「我在吃下那個肯德基漢堡以前非常健康，沒有任何潛在疾病，根本不知道這個『顳頜關節症候群』是從哪裡冒出來的」。她呼籲，速食業者應該縮減漢堡尺寸，避免其他人受害，「這可能發生在任何一個張大嘴巴的人身上」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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