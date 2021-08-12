奧運官網盤點羽球「5大精采時刻」　戴資穎、麟洋配都上榜

▲男雙金牌「麟洋配」奪下台灣奧運羽球項目首面獎牌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台灣選手在本屆東京奧運中表現亮眼，更是在羽球項目中史無前例的拿下兩面獎牌。奧運官方網站就回顧了這次羽球賽事中的5大精彩回顧，世界球后戴資穎、男雙金牌王齊麟/李洋都名列其中。

丹麥安賽龍「甜蜜復仇」擊敗中國諶龍奪金

來自丹麥的安賽龍（Viktor Axelsen）成為奧運史上第二位獲得男子單打冠軍的非亞裔選手，奪金的同時也創下東京奧運6戰全勝的紀錄。奪金的安賽龍在場上激動落淚，和諶龍兩人還在賽後交換了球衣。

▲丹麥羽球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）擊敗中國諶龍奪金。（圖／路透）



而上一位在奧運獲羽球男單金牌的非亞洲選手，就是同樣來自丹麥、現任羽聯主席霍耶爾-拉森（Poul-Erik Hoyer-Larsen），他也親自到場，見證安賽龍追平自己的成就。

陳雨菲發揮防守優勢拿下女單金牌

首次站上奧運舞台的陳雨菲在金牌戰對上世界球后戴資穎，兩人苦戰三局後，陳雨菲以三分之差拿下金牌，讓中國在本屆奧運羽球項目中收下2金4銀。戴資穎則奪下我國奧運羽球女單史上第一面銀牌。

▲陳雨菲在金牌戰對上世界球后戴資穎。（圖／路透）



男雙金牌「麟洋配」奪下台灣奧運羽球項目首面獎牌

我國羽球男雙王齊麟、李洋直落二擊敗中國「雙塔」組合李俊慧、劉雨辰，搶下我國奧運羽球史上首金。奧運官網直稱，戴資穎和麟洋配奪牌都是台灣在奧運羽球賽事中的全新突破。

麟洋配在東奧表現如倒吃甘蔗，從死亡之組第一場輸給印度之後，表現越來越穩定，擊敗了世界第1印尼組合晉級8強後，再擊敗地主組合。四強賽更是擊敗了「大魔王」組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），最終力退中國，拿下我國奧運羽球史上第一金。

印尼羽球女雙「球拍斷網」力退中國摘金

▲ 印尼在東京奧運拿下該國羽球女雙史上第一面金牌 。（圖／達志影像／美聯社）

印尼組合波莉（Greysia Polii）／拉哈育（Apriyani RAHAYU）首度打進金牌戰，創下印尼歷史，最終兩人打敗中國「我曹」組合陳清晨／賈一凡，替該國帶回羽球女雙史上第一面金牌，也是印尼在東京奧運的首面金牌。

日本羽球混雙拿下「地主隊」羽球項目唯一獎牌

▲日本混雙渡邊勇大／東野有紗奪下混雙銅牌 。（圖／路透）



日本混雙渡邊勇大／東野有紗30日銅牌戰擊敗香港組合鄧俊文／謝影雪，拿下日本在羽球項目的唯一一面獎牌，這和原本日本隊賽前喊出的3金5面獎牌的落差很大。

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