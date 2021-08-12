東京疫情急速擴散如「失控災難」！　日本擬擴大緊急事態地區

▲京都與兵庫擬籲請中央發布緊急事態宣言。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本疫情持續升溫，在東奧期間更是屢屢突破單日新增確診數的高峰，如今有日媒報導，當局有可能會商討擴大緊急事態宣言的適用地區，目前處於緊急事態宣言的地區則是延後解禁。不僅如此，東京自7月中旬第4度發布緊急事態宣言至今，疫情不減反增，有專家就指出，當地疫情正在以前所未有的速度擴大，宛如「無法控制的災難」。

根據TBS報導，首相菅義偉12日與內閣商討防疫政策，而京都與兵庫地區由於疫情加劇已表態希望中央對其宣布緊急事態宣言，當局屆時可能不得不商討擴大緊急事態宣言適用地區的可能性。而目前已經處於緊急事態宣言的6個地區，則將延長封鎖時間。

京都與兵庫12日舉行防疫對策本部會議，正式商討是否籲請中央對其發布緊急事態宣言。其中兵庫與京都11日分別新增608例、341例確診，都創下當地新高。

▲專家稱，東京的疫情已瀕臨「失控災難」。（圖／路透）

根據《日本放送協會》報導，自從東京7月12日第4度宣布緊急事態宣言至今已滿1個月，但疫情非但沒有減緩反而持續升溫，確診病例更是屢屢突破新高，各大醫院資源極度緊繃，許多確診病患根本等不到病床，只能在家中療養。

據悉，11日就有1萬9396名確診患者被迫在家休養。東京先前更有一名50多歲男子確診後被要求在家中休養，但2天病情急速惡化必須送醫治療，怎知上了救護車之後，卻遭到120間醫院拒收，直到5個小時後才終於被收治。

東京12日召開疫情監控會議，專家表示，當地疫情正在以前所未有的速度擴大，已經是無法控制的情況，而疫情肆虐的東京已經處於「災難等級」的緊急狀態。

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