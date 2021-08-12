新研究發現　抗體濃度可測新冠疫苗保護力

▲這項臨床試驗從去年展開。（圖／路透社）

文／中央社紐約11日綜合外電報導

新研究指出，抗體量是預測莫德納（Moderna Inc）研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效力的好指標，這項發現可能有助加速對抗這種疾病疫苗的未來臨床試驗。

主管機關目前仰賴安慰劑對照組研究來判定疫苗是否有效，但這份由賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）、國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）及莫德納等機構科學家進行的研究顯示，評量疫苗受試者的抗體量，或許也能判定疫苗效力。

這份研究使用3萬名參與莫德納疫苗臨床試驗者的數據，發現莫德納對抗體量高的受試者較有效，接種後穿透感染的比率也較低。這項研究尚未經過同儕審查。

這項臨床試驗從去年展開，是莫德納疫苗獲核准的基礎。

賀勤森癌症研究中心研究人員、這項研究的作者吉伯特（Peter Gilbert）表示，找到評估效力的替代方法，或許就能不做大型安慰劑對照組研究，主管機關可加速核准疫苗。

如果疫苗廣泛提供，進行安慰劑對照組研究可能就行不通。

吉伯特說，合併輝瑞／BNT（Pfizer/BioNTech）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗數據，就會有「持續累積的證據」顯示抗體可作為評量疫苗效力的替代指標。