　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新研究發現　抗體濃度可測新冠疫苗保護力

▲▼美韓兩國針對疫苗合作簽署備忘錄，三星可為莫德納代理生產疫苗，完成裝瓶、貼籤、封裝等工作。（圖／路透社）

▲這項臨床試驗從去年展開。（圖／路透社）

文／中央社紐約11日綜合外電報導

新研究指出，抗體量是預測莫德納（Moderna Inc）研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效力的好指標，這項發現可能有助加速對抗這種疾病疫苗的未來臨床試驗。

主管機關目前仰賴安慰劑對照組研究來判定疫苗是否有效，但這份由賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）、國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）及莫德納等機構科學家進行的研究顯示，評量疫苗受試者的抗體量，或許也能判定疫苗效力。

這份研究使用3萬名參與莫德納疫苗臨床試驗者的數據，發現莫德納對抗體量高的受試者較有效，接種後穿透感染的比率也較低。這項研究尚未經過同儕審查。

這項臨床試驗從去年展開，是莫德納疫苗獲核准的基礎。

賀勤森癌症研究中心研究人員、這項研究的作者吉伯特（Peter Gilbert）表示，找到評估效力的替代方法，或許就能不做大型安慰劑對照組研究，主管機關可加速核准疫苗。

如果疫苗廣泛提供，進行安慰劑對照組研究可能就行不通。

吉伯特說，合併輝瑞／BNT（Pfizer/BioNTech）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗數據，就會有「持續累積的證據」顯示抗體可作為評量疫苗效力的替代指標。

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
快訊／下班注意！　16縣市豪大雨特報
國中情侶夾娃娃機店內激戰！「42秒繳械片」遭流出　下場慘了
LINE七夕特效登場！　「3組關鍵字」看浪漫煙火
快訊／成大開刀房砍同事　體循師林光宇判2年10月定讞
5天內成颱機率曝！　專家揭「1怪象」：今年夏天怪怪的
快訊／北市+3確診！分佈3行政區　2感染源不明
2確診者父親節「逛信義3家百貨」！　匡列31人PCR出爐
台北確診南下！跨中南部3縣市　足跡公布
快訊／國家警報又響了！大雷雨轟「1縣市」　豪雨特報續發
28歲女公園勞動服務！　慘遭村長2度性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京疫情急速擴散如「失控災難」！　日本擬擴大緊急事態地區

以為康復就不用接種！他2度染疫引腎衰竭、肺血栓　嘆：最荒謬決定

俄Mi-8直升機墜毀湖中8人失蹤9獲救　公司一個月前才造成28死

看到鯊魚還不閃！男遭3公尺巨鯊回頭追殺　水上摩托車留恐怖齒印

新冠肺炎康復後血糖飆高！　印度醫：疫情後恐掀「糖尿病海嘯」

訂4千萬劑莫德納只來6%！南韓不忍了　直接派人赴美「催貨」

最危險小行星「撞地球」風險擴大！NASA示警「這1年」：我們努力追蹤

新研究發現　抗體濃度可測新冠疫苗保護力

買爆東奧紀念品！　墨西哥跳水王子「結帳價格」驚呆網：也太多

正妹參加婚禮闖入森林！搜救犬找到「滿地腳印」　遭熊群活吞下肚

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

東京疫情急速擴散如「失控災難」！　日本擬擴大緊急事態地區

以為康復就不用接種！他2度染疫引腎衰竭、肺血栓　嘆：最荒謬決定

俄Mi-8直升機墜毀湖中8人失蹤9獲救　公司一個月前才造成28死

看到鯊魚還不閃！男遭3公尺巨鯊回頭追殺　水上摩托車留恐怖齒印

新冠肺炎康復後血糖飆高！　印度醫：疫情後恐掀「糖尿病海嘯」

訂4千萬劑莫德納只來6%！南韓不忍了　直接派人赴美「催貨」

最危險小行星「撞地球」風險擴大！NASA示警「這1年」：我們努力追蹤

新研究發現　抗體濃度可測新冠疫苗保護力

買爆東奧紀念品！　墨西哥跳水王子「結帳價格」驚呆網：也太多

正妹參加婚禮闖入森林！搜救犬找到「滿地腳印」　遭熊群活吞下肚

日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難

認外遇許藍方！　館長譙「看不起這對夫妻」揪1細節：康醫師超會算

大雨沖刷邊坡！大甲鐵砧山瞭望台「樑柱懸空」　民眾：像踩翹翹板

謝淑薇再轟網協：騙過我很多次　狠酸「台灣史上誕生了第一位奧運陪打」

立委劉櫂豪發起七夕祝福　巧克力贈送活動

「受害者替他求情」只判入獄關3年　勝利聲音顫抖接受：好...

揭密劉嘉玲居家保養4步驟！東森自然美胜肽水光微導系列啟動女神光

37歲申敏兒踩RV搭出超狂少女感！　瑪莉珍鞋、長靴好搶鏡

最愛的父親「一刀穿心」了結愛兒　夜市慈愛會助窮爸爸送最一程

快訊／下班時間迎雨！北北基等16縣市豪大雨特報

筆電被摔壞！媽媽氣瘋調監視器 驚見貓咪先喬鏡頭根本預謀犯案

國際熱門新聞

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

即／路透：家樂福將出售台灣事業

美議員透露：美國將贈台灣400萬劑疫苗

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

美參議員曝6月訪台祕辛：必須瞞著南韓政府

25歲台男詐領美國逾億紓困金　買名車金錶

一起吃飯傳家人　男一周內全家身亡

美澄清：目前無追加贈台疫苗計畫

接種3種新症狀！　歐盟：評估是否mRNA疫苗副作用

即／菲律賓南部7.2強震　可能海嘯

用手偷挖客人的麵！外送員路邊舔手指被拍

1類人須打第三劑疫苗！　天花根除者曝恐怖原因

櫻花妹打完莫德納「慘變禿頭」　公開掉髮日誌好心疼

男反咬小蛇報復　自己卻死了

更多熱門

相關新聞

她打莫德納後狂掉髮成禿頭　指揮中心回應了！

她打莫德納後狂掉髮成禿頭　指揮中心回應了！

有年輕女性接種莫德納疫苗後出現半身麻痺、落髮等狀況，幾乎慘成禿頭，被問及國內是否有相關通報案例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，台灣可能也有半身麻痺等不良事件，但有無落髮個案需要再確認。

台中疫苗接種人數破百萬　盧秀燕籲加速配撥

台中疫苗接種人數破百萬　盧秀燕籲加速配撥

不認「3+11是破口」！陳時中：沒有影響到社區

不認「3+11是破口」！陳時中：沒有影響到社區

今增1死！80多歲男「有慢性病」　染疫後肺炎、心臟病過世

今增1死！80多歲男「有慢性病」　染疫後肺炎、心臟病過世

第五輪疫苗開打　劑次人口比超過40%

第五輪疫苗開打　劑次人口比超過40%

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情莫德納疫苗

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

即／路透：家樂福將出售台灣事業

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面