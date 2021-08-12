「螺旋槳爆頭」恐怖瞬間曝！他夢想打造直升機　啟動下秒噴血慘死

記者吳美依／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）發生一起驚悚意外，24歲的易卜拉辛（Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim）花費2年多時間，終於靠自己打造一架單人直升機。他10日晚間邀請朋友前來觀賞試飛，未料卻遭脫落的螺旋槳葉片重擊，當場爆頭身亡，意外瞬間畫面也被攝影機記錄下來。

《印度快報》等外媒報導，易卜拉辛當時坐在駕駛座上，發動引擎後，直升機尾槳葉片竟突然脫離飛出，擊落頂端螺旋槳。他被上方葉片重擊後立刻倒下，儘管緊急送醫，但仍不治身亡。

▲印度一名24歲男子遭直升機螺旋槳爆頭慘死。（圖／翻攝自YouTube／२४ तास माहिती .कॉम）

死者好友們表示，易卜拉辛受到電影《3個傻瓜》主角藍丘啟發，一直想要達成非凡成就，讓全村的人都感到光榮，因此決定打造一架直升機。他蒐集資料、參考影片，終於靠著焊接鋼管、馬魯蒂800引擎（Maruti 800）等材料造出一架直升機，並將其取名Munna Helicopter，希望15日在大家面前公開飛行。

當地警方11日證實案情，並且正在偵訊死者哥哥和3名朋友，試圖釐清直升機故障原因。其中一名友人哈里許（Harish）透露，易卜拉辛平常試飛都會戴上安全帽與耳機，但在意外那晚卻沒有這麼做。

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