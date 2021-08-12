長照機構開放探視「雙北除外」　陳時中：雙北仍屬中高風險區域

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布，長照機構開放探視，但是雙北除外，因為雙北仍屬於中高風險地區。指揮官陳時中表示，探視者需要提供前3天內採檢抗原或PCR篩檢陰性證明，也可使用居家快篩。

陳時中說，開放探視有分風險地區，雙北目前仍屬於中高風險區域，所以沒有開放，如果之後疫情趨緩，會再開放，另外，探視原則要落實預約制、實聯制、詢問TOCC、每位住民每次訪客人數不可超過3人、全程佩戴口罩。

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▲住宿式長照機構開放探視。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今也公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。個案分布為臺北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

今日新增4例本土病例，其中1例為居家隔離期間檢驗陽性者，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今年8月4日至8月9日。

另外，今日新增1例死亡個案（案15379），為80多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，6月29日因其他原因住院治療，後因照顧者（案15334）確診，於7月12日進行接觸者採檢，7月13日確診，8月7日死亡。

