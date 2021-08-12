最危險小行星「撞地球」風險擴大！NASA示警「這1年」：我們努力追蹤

▲被視為最有可能撞擊地球的小行星101955「貝努」。（圖／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

小行星101955「貝努」（Bennu）被視為是最有可能「撞擊地球」的小天體，為此，NASA還特地派出太空船「歐西里斯號」（Osiris-Rex）進行調查。近日調查發現「貝努」未來貝努在撞擊地球的機率，比以往預估的還要再略高一些，「預計在2182年9月24日，有0.04%的機率撞擊地球」。

根據美媒《CNET》報導，「貝努」小行星在1999年9月被發現，是一種富含碳的黑色小行星，直徑約有518公尺，被列在哨兵系統的巴勒莫撞擊危險指數第三級，也就是具有撞擊地球「最高度危機」的小天體。NASA派出歐西里斯號（Osiris-Rex）前往觀測貝努，花了2年多的時間內繞軌道飛行和研究，用以解貝努未來撞擊地球的路徑和時間，研究甚至成功地降落在「貝努」表面採樣，他們發現「未來貝努撞擊地球的機率，比之前認為的要略高一些。」

Asteroid Bennu, the destination of our #OSIRISREx mission, is classified as a hazardous near-Earth asteroid. Data gained from the spacecraft’s visit to Bennu has significantly improved models of its trajectory through the year 2135. https://t.co/4hp3T3eBVa #ToBennuAndBack pic.twitter.com/lMTbT3wBu4 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 11, 2021

NASA近地天體研究中心（CNEOS）研究員法諾基亞（Davide Farnocchia）表示，「貝努撞擊地球的機率仍然很低。2300年以前，撞擊的機率為1790分之一，即0.06%，所以我們可排除，貝努在2135年以前都不會撞擊地球」。

根據演算，在2182年9月24日，貝努有0.04%的機率撞擊地球，但法諾基亞卻認為，「從另外一個角度來看，它不會擊中我們的可能性為99.96%，所以我們不應該太擔心它，目前還有時間可以繼續追蹤這顆小行星。」