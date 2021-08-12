奧運爭光返國！部分澳洲選手還要「隔離28天」　政府遭批殘忍無情

▲部分澳洲選手經雪梨返國後要接受長達28天的隔離。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

東京奧運賽事於8日結束，台灣選手陸續返國後，必須在防疫旅館內接受14天隔離，但部分澳洲選手經雪梨返國後，卻要接受長達28天的隔離。澳洲奧委會更批評，這可能對選手造成嚴重的精神傷害，也讓他們遭受最無情、殘忍的對待。

根據《路透社》報導，目前澳洲規定入境者需要到指定地點隔離14天，但受到Delta病毒疫情影響，南澳洲（South Australia）政府規定，所有沒有從東京搭機直飛阿德雷德（Adelaide）機場的選手，都必須額外隔離14天，也就是部分選手可能要面臨長達28天的隔離期。

澳洲奧委會（AOC）執行長卡羅爾（Matt Carroll）11日透過聲明表示，南澳大利亞州拒絕了選手豁免隔離的申請，「當其他國家在慶祝國內選手返國時，我們卻在遭受最無情、殘忍的對待，選手因為在奧運上驕傲地代表國家表現出色而受到懲罰。」

The AOC says the South Australian Government's decision to ignore expert medical advice and the decision of National Cabinet by imposing a 28 day period for returning Australian Olympians poses a significant mental health risk for those athletes.https://t.co/V1Xk6StO0X — AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) August 11, 2021

澳洲運動學院（Australian Institute of Sports）首席醫療官休斯（David Hughes）指出，額外的隔離期從科學上來看是不合理的，「這對個人的身心健康都造成了巨大的風險。」

據了解，澳洲奧運代表團中有56名成員準備返回南澳大利亞州，目前有16人已經在雪梨接受隔離。卡羅爾指出，選手都已經完整接種疫苗，在東京也住在一個高度控制的環境裡，採取了最嚴格的預防措時，每天無時無刻都在接受檢測，「對於我們的豁免申請為何被拒絕，至今沒收到解釋。」

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