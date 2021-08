奧運爭光返國！部分澳洲選手還要「隔離28天」　政府遭批殘忍無情

▲部分澳洲選手經雪梨返國後要接受長達28天的隔離。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

東京奧運賽事於8日結束,台灣選手陸續返國後,必須在防疫旅館內接受14天隔離,但部分澳洲選手經雪梨返國後,卻要接受長達28天的隔離。澳洲奧委會更批評,這可能對選手造成嚴重的精神傷害,也讓他們遭受最無情、殘忍的對待。

根據《路透社》報導,目前澳洲規定入境者需要到指定地點隔離14天,但受到Delta病毒疫情影響,南澳洲(South Australia)政府規定,所有沒有從東京搭機直飛阿德雷德(Adelaide)機場的選手,都必須額外隔離14天,也就是部分選手可能要面臨長達28天的隔離期。

澳洲奧委會(AOC)執行長卡羅爾(Matt Carroll)11日透過聲明表示,南澳大利亞州拒絕了選手豁免隔離的申請,「當其他國家在慶祝國內選手返國時,我們卻在遭受最無情、殘忍的對待,選手因為在奧運上驕傲地代表國家表現出色而受到懲罰。」

The AOC says the South Australian Government's decision to ignore expert medical advice and the decision of National Cabinet by imposing a 28 day period for returning Australian Olympians poses a significant mental health risk for those athletes.https://t.co/V1Xk6StO0X