新冠肺炎康復後血糖飆高！　印度醫：疫情後恐掀「糖尿病海嘯」

▲印度在疫情結束後恐爆發另一波「糖尿病海嘯」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印度孟買有一名男子去年9月確診新冠肺炎後，曾在加護病房治療11天，期間曾經注射類固醇進行治療，沒想到他康復出院後卻罹患糖尿病，必須持續服藥控制血糖。由於類似情況的患者過多，讓醫生擔心，在疫情結束之後，印度恐爆發另一波「糖尿病海嘯」。

根據BBC報導，現年47歲的薩阿（Vipul Shah）去年9月染疫後，在加護病房治療了11天，當時醫生有施打類固醇治療，結果他康復出院後卻罹患糖尿病，至今都要靠藥物控制血糖。他表示，「我認識很多像我一樣的人，他們從新冠肺炎康復後，就開始服用治療糖尿病的藥物。」

隨著類似病例不斷出現，孟買的糖尿病專家巴希（Rahul Baxi）擔心，「疫情結束後，新冠肺炎恐讓印度爆發另一波糖尿病海嘯。」他表示，在沒有糖尿病史的確診者中，有8％至10％的人在康復過後，血糖指數仍非常高，必須接受藥物治療，「有些人是邊緣型糖尿病（borderline diabetes），但有人在康復後一年仍在服用控制血糖的藥。」

醫學專家推測，可能是治療新冠肺炎使用的類固醇造成，當體內的免疫系統轉對抗病毒時，病毒則傷害到製造胰島素的細胞，導致血糖代謝異常。最新調查顯示，在127名染疫患者中有13人（10％）罹患了糖尿病，患者平均年齡約在36歲，值得注意的是，其中7人在治療新冠肺炎時沒有使用類固醇或氧氣機。

另一項來自兩間醫院的數據則顯示，在555名曾確診新冠肺炎的糖尿病患，其血糖指數高於先前有糖尿病史的人。不過專家也強調，目前相關因素仍非常複雜，包含家族遺傳、生理因素，或是患者本身未察覺自己患有糖尿病，現階段也無法判定這種新發糖尿病是否為永久性的。

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