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買爆東奧紀念品！　墨西哥跳水王子「結帳價格」驚呆網：也太多

@rommel_pacheco

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original sound - Justin Vibes

記者吳美依／綜合報導

對於許多運動員而言，參加奧運無疑是十分珍貴的經驗，尤其今年東奧因疫情而改為「無觀眾」閉門賽，更是特殊。墨西哥跳水選手帕奇科（Rommel Pacheco）為了留念，竟砸下13萬8710日元（大約新台幣3.5萬元）購買奧運紀念品，結帳側錄影片一出，讓各界網友紛紛驚呼，「也買太多！」

影片中，紀念品店工作人員拿出鉛筆、徽章、T恤、領帶等商品，並且一一刷過條碼，最後螢幕上跳出令人驚訝的總金額。帕奇科掃貨之外，還不忘拍下一整袋滿滿「戰利品」，並且分享到TikTok，「這些都是我從2020東奧帶回來的」。

▲▼ 墨西哥跳水選手帕奇科（Rommel Pacheco）。（圖／翻攝instagram帳號rommel_pacheco）

▲▼ 墨西哥跳水選手帕奇科（Rommel Pacheco）。（圖／翻攝instagram帳號rommel_pacheco）

▲墨西哥跳水選手帕奇科（Rommel Pacheco）。（圖／翻攝instagram帳號rommel_pacheco）

此影片至今已累計120萬次觀看，日本網友們紛紛留言，「好像我媽去旅行時的樣子」、「買個紀念品就買到13萬8千日圓啊」、「我也好想要」、「日本製的東西很耐用喔」、「日系文具真是太好看了」、「如果有錢的話一定要買，因為幾年後一定會增值，所以絕對值得。以前沒有辦過這樣的奧運，一般人也很少有機會買到」。

許多日本網友也表示，雖然運動員只能待在選手村，但許多人還是非常享受，讓他們感到欣慰又開心，「身為日本人，看到運動員們在選手村玩樂、喜歡便利商店，甚至可以俐落拆開御飯糰包裝，真的很開心」、「等到疫情結束後，請一定要再來日本玩」。

35歲的帕奇科比賽經驗豐富，曾三度奪下泛美運動會跳水冠軍以及2005年世大運金牌，目前一共參加過4屆奧運，運動員生涯一共獲得22面獎牌。

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