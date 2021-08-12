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美媒：台灣在中國施壓下確立國際地位　「外貿是強項」

▲▼ 台北101。（圖／達志影像／美聯社）

▲世衛組織雖不允許台灣參與世界衛生大會（WHA），台灣仍獲得國際社會大力支持。圖為台北101。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約11日專電

「美國運輸雜誌」近期報導，大多數國家拒絕外交承認台灣，但台灣已建立經濟強國和充滿活力的民主國家形象，國際貿易蓬勃發展，凸顯台灣在全球供應鏈中的重要作用。

這篇9日刊登的文章寫道，台灣1971年將聯合國安全理事會席位讓給中國後，面對許多影響其存在的打擊，但台灣不僅屹立不搖，還在國際場域確立地位，而對外貿易已成為台灣的強項。

駐紐約辦事處長李光章接受「美國運輸雜誌」（American Journal of Transportation）專訪時說，貿易對台灣至關重要。台灣已是美國第9大貿易夥伴，雙邊貿易額達910億美元，超越印度、法國與美國的貿易往來。

李光章說，中國與香港合計占台灣出口約40%，台灣也在中國投資超過2000億美元，但台灣堅定深化與美國的雙邊經貿關係，相信未來幾年台美關係將變得更加穩固。

報導寫道，美國近年強調印太地區重要性，如與台灣展開自由貿易協定（FTA）談判，將有助實現美國在印太地區的長期目標。

中斷4年多的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）6月底復談，為台美日後簽訂雙邊貿易協定（BTA）奠定基礎。李光章說，台美簽署自由貿易協定將有助撤出中國的台灣企業投資流向美國。

文章提到，台灣已成為亞洲半導體和電子業中心。李光章說，台灣是重要物流中心、前進東南亞國家協會（ASEAN）與中國的門戶，並具有健全的產業聚落及完備的智慧財產權保障措施。

台灣致力減少對中國的貿易依賴之際，李光章說，台灣試圖加強與18個國家的關係，包括東協、南亞、澳洲與紐西蘭。台灣與這些國家的貿易額已突破1140億美元，對這些國家投資超過1000億美元，對越南、印度、印尼等國投資持續增加。

報導寫道，台灣被世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等多邊組織排除在外，損及台灣和世界的利益。世衛組織雖不允許台灣參與世界衛生大會（WHA），台灣仍獲得國際社會大力支持。

李光章引用「堅持帶來希望」箴言，說明COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）肆虐全球，凸顯台灣是國際公共衛生網絡不可或缺的一環。

李光章說：「我們可能只與15個國家建立外交關係，但已有高達40個國家支持我國參與WHA，主因在『德不孤，必有鄰』。我國立意良善，盼對聯合國及其專門機構做出貢獻，使這個世界成為一個更宜居的地方。」

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