「球小弟」博爾又開秀！　搭私人飛機到夏季聯賽看球

▲博爾菜鳥年表現優異。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

「球小弟」博爾（LaMelo Ball）在菜鳥年表現亮眼，在季末風光獲得年度最佳新人獎項。隨著新球季即將開打，博爾也晉升為學長，霸氣的搭乘「私人飛機」到夏季聯賽看學弟打球，而這奢侈的排場也讓他再度引發話題。

即將滿19歲的博爾，在還未加入NBA前，就備受籃球世界關注，除了全方位的球技外，他的「家庭」也讓他成為八卦焦點。但在正式加入NBA後，博爾用球技證明自己真的有料，並極具商業價值。

The Puma Jet — the brand’s private plane for its athletes — is still one of the best endorsement perks out.



Here’s how LaMelo Ball pulled up to NBA Summer League: pic.twitter.com/qLYC0YCvt3 — Nick DePaula (@NickDePaula) August 9, 2021

初入聯盟之後，博爾就與知名運動品牌簽下合約，隨著聲勢上漲，該品牌在今夏為他推出首款簽名球鞋，更讓他使用公司的「私人飛機」前往夏季聯賽看球。這樣的大排場，讓這位新星成為話題焦點。

事實上，在去年博爾就因為大秀一副「鑽石牙套」，當時網友還嘲諷的說，「是嘻哈歌手嗎」、「還沒開賽就耍帥啊」、「這小子行嗎」，如今這些流言蜚語也都成為過往雲煙。