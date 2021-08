「球小弟」博爾又開秀！　搭私人飛機到夏季聯賽看球

▲博爾菜鳥年表現優異。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

「球小弟」博爾(LaMelo Ball)在菜鳥年表現亮眼,在季末風光獲得年度最佳新人獎項。隨著新球季即將開打,博爾也晉升為學長,霸氣的搭乘「私人飛機」到夏季聯賽看學弟打球,而這奢侈的排場也讓他再度引發話題。

即將滿19歲的博爾,在還未加入NBA前,就備受籃球世界關注,除了全方位的球技外,他的「家庭」也讓他成為八卦焦點。但在正式加入NBA後,博爾用球技證明自己真的有料,並極具商業價值。

The Puma Jet — the brand’s private plane for its athletes — is still one of the best endorsement perks out.



Here’s how LaMelo Ball pulled up to NBA Summer League: pic.twitter.com/qLYC0YCvt3