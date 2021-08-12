塔利班已攻佔阿富汗65%土地！　美情報機構：首都可能在90天內失守

▲美國預計塔利班將在90天內攻占阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國一位不具名的國防部官員援引美國情報機構的消息指出，由於塔利班武裝分子在短期內迅速攻占阿富汗不少城市，因此他們可能會在30天內包圍阿富汗首都喀布爾（Kabul），並在90天內接管該市。

據路透社報導，隨著美國等外國軍隊撤離阿富汗，塔利班迅速在境內取得勝利，連續拿下了好幾座城市。歐盟一位高級官員10日透露，塔利班目前已經控制了阿富汗65%的土地，並即將拿下另外11個省會城市。

塔利班的攻勢與進展比美國預期的要快得多，讓形勢更加緊迫，因此美國情報機構重新評估情勢，預測喀布爾可能會在30天內被孤立，並在90天內淪陷，不過這一切還未成定局，因為阿富汗的安全部隊可能會通過更多反擊來扭轉局勢。

▲阿富汗總統甘尼飛到馬扎里沙里夫，企圖挽回局勢。（圖／路透）

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）拒絕對此評估發表評論，不過美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）譴責塔利班的行為已破壞2020年與美國簽訂的和平協議，違反了塔利班承諾的「永久和全面停火」。美國總統拜登也指出，他不後悔撤軍的決定，同時也呼籲阿富汗政府應為祖國開戰。

面對塔利班兇猛的攻勢，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）迅速飛到北部最大的城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif），以號召當地軍隊一同抵禦正一步步逼近的塔利班。報導稱，馬扎里沙里夫對阿富汗政府的意義重大，因為一旦塔利班占領當地，就意味這阿富汗政府將正式失去對北部的控制。

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