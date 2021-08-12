美將正式批准開打第3劑！首波開放接種輝瑞莫德納疫苗　適用對象曝

▲FDA近期將批准免疫功能低下的人群接種第3劑輝瑞或莫德納疫苗作為加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

知情人士透露，美國食品藥物管理局（FDA）最快將在12日批准免疫功能低下的人群接種第3劑的輝瑞或莫德納疫苗，以提高人們的免疫力。另外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）最近公佈一項數據證實，孕婦接種新冠疫苗不會增加流產風險，建議孕婦應該接種疫苗。

綜合路透社與NBC報導，FDA預計將在近期內，批准將輝瑞和莫德納疫苗用於第3劑加強劑接種。知情人士透露，FDA最快將在12日修改這2種疫苗的緊急使用授權，讓免疫功能較弱的人群可以盡快施打加強劑，以提高人們的免疫力。

FDA發言人卡波比安可（Abby Capobianco）在一份聲明中表示，FDA目前正在密切監測數據，以評估免疫能力較低的人群是否需要接種加強劑，並且何時才是接種的最佳時機，「FDA將在不久的未來，與大家共享相關訊息」。CDC顧問小組也將在13日開會審查相關數據。

▲CDC證實，孕婦接種疫苗並不會導致流產風險增加，因此建議孕婦接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

另外，由於美國目前只有23%的孕婦至少接種了1劑疫苗，顯示孕婦對於接種疫苗後，可能出現流產、胎停等妊娠併發症感到擔憂。然而CDC在分析2500名孕婦的資料後發現，在孕期前20週注射至少1劑疫苗的孕婦流產率為13%，屬於正常範圍，顯示接種並不會導致流產風險增加，因此CDC建議，孕婦應該接種疫苗。

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