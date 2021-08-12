女兵入伍被迫「雙指」檢查處女膜！　印尼陸軍宣布廢除

▲印尼首都雅加達2019年的閱兵典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印尼陸軍參謀長安迪卡（Andika Perkasa）於10日表示，未來將不再強制女性新兵接受「陰道及子宮頸檢查」，也不須評估處女膜是否完好無損。《紐約時報》報導，在所謂的「貞操檢查」中，醫師將2根手指伸入陰道，確認女性是否曾經發生性行為，但這完全根基於錯誤觀念之上。

事實上，安迪卡7月就曾透露此事，他表示，新兵必須符合一些健康標準，「但也有一些事情是不相關的，就不必再列為（健康）檢查項目了」。但是，印尼軍方目前尚未回應，因此仍不清楚政策何時生效。

印尼人權倡議組織長期反對「貞操檢查」，抨擊此舉侵犯人權，而且根本就是沒有根據的偽科學，因為處女膜破裂原因非常多，也沒有任何物理方式能夠判斷一個人是否發生性行為。他們非常樂見陸軍改革，也希望印尼軍隊其他部門跟進。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）研究員哈索諾（Andreas Harsono）曾採訪數十名接受檢測的女性。他指出，大部分女兵被2名女護士扶住肩膀與雙腿，接受男性醫師檢查，並且因此感到創傷，甚至不願談論此事，「這是一種性暴力」。

世界衛生組織（WHO）與另2個聯合國組織2018年發布聲明表示，「貞潔檢查強化了女性性慾和性別不平等的刻板印象，而且過程可能非常痛苦、羞辱且創傷。有鑑於這些程序既不必要也可能造成傷害，醫師或其他醫護人員進行這樣的程序是不道德的行為」。

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