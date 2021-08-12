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蛋蛋的悲傷！他拿釘槍誤傷下體　1.8cm釘針直接「刺穿陰囊」

▲▼他釘槍誤傷下體　1.8cm釘針直接「刺穿陰囊」！。（圖／翻攝自sciencedirect）

▲醫師使用超音波後，才發現卡在陰囊內的釘針。（圖／翻攝自sciencedirect）

記者王佩翊／編譯

義大利一名工人在工作時，不小心拿釘槍誤傷了自己的下體，當場痛不欲生，隨即被送往醫院急救。然而醫生在檢查時，卻沒有發現任何釘針，該名男子的陰囊上也沒有明顯傷口，然而直到醫生使用超音波替他檢查後，才在他的右側陰囊發現一根長1.8公分的釘針。

根據《每日郵報》報導，義大利這名27歲男子不慎用釘槍誤傷自己後，隨即被送往醫院治療。當時他面色痛苦地向醫師表示，自己的陰囊非常疼痛，但醫師經過反覆檢查後，依舊沒有發現任何明顯傷口與殘留在體內的釘針。不過為了保險起見，還是使用超音波來重新檢查。

這名泌尿科醫師使用超音波後，終於在患者的右邊陰囊發現一條長1.8公分的白色細線，懷疑就是殘留在男子體內的釘針，連忙替他進行緊急手術。經過手術後，醫療團隊順利取出插在男子陰囊內的釘針，而在稍作休養後，男子也在隔日出院。

院方表示，這根釘針被卡在男子右邊陰囊與陰莖的交界處，因此光靠肉眼非常難以尋找，且因釘針太細，傷口也不明顯。所幸因為受傷位置較偏，因此病人的右側陰囊與副睪並沒有受到永久性的損傷。

事實上，早在2017年義大利就有另一名男子不小心被釘槍誤傷陰囊。專家提醒，即使看不見外傷，泌尿科面對所有尖銳物品造成的傷口都應該用超音波進行檢查，避免因陰囊表面沒有出現明顯傷痕而誤診。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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