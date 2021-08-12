法艦「普羅旺斯號」疑現身彰化外海！網驚：這距離可以目視看到

▲普羅旺斯號疑似出現在彰化外海。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

根據船舶追蹤網站「marinetraffic」的資料，一艘法國海軍「普羅旺斯號」巡防艦（FS Provence, D-652）昨（11）日出現在彰化芳苑外海，讓不少網友驚訝，「這已經是台灣領海範圍了吧」。

臉書粉絲專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」昨日發文指出，「一艘法國海軍『普羅旺斯號』巡防艦出現在彰化芳苑外海」，不過先前沒有任何有關法國海軍該艦在亞太地區活動的消息，「雖然經本站查證確實在彰化外海有一艘法國海軍的軍艦位置，但不確定是否為『普羅旺斯號』」，並附上「marinetraffic」網站的截圖。

不少網友在文章下留言表示，「這離這麼近有進入領海了吧？」、「這個位置在彰濱工業區可以目視看到了吧」、「根本12海浬內了」。

日本軍武迷「やんずJAPAN」昨日也在推特上PO文提到，根據MMSI （Maritime Mobile Service Identity）代碼顯示，該艦為普羅旺斯號，不過自從亞丁灣 （Gulf of Aden）演習以來，就沒有再傳出任何普羅旺斯號到亞洲的消息，因此這則訊息還需要更有力的證據。