氣沒收到房租！房東微笑射殺2女租客　狂轟9槍害他命危

記者黃翊婷／綜合報導

美國拉斯維加斯一名房東桑切斯因為收不到租金，憤而開槍射殺租客，導致兩名女租客死亡、一名男租客身中9槍命危。當地警方表示，桑切斯向受害者開槍時，竟然還笑了。

▲桑切斯因為不滿沒收到租金，竟在凌晨持槍狂轟3名房客。（圖／翻攝自拉斯維加斯警方推特）

根據《拉斯維加斯評論報》報導，78歲的桑切斯（Arnoldo Sanchez）曾抱怨租客不付租金，並對此感到十分生氣，當時有人建議提告，交由法庭來驅逐這些租客，但他表示會按照「自己的方式」來處理這件事。

接著，10日凌晨0時23分左右，租客洛佩茲（Carlos Lopez）在女友離開房間不久便聽到槍聲，好奇往房外看去，竟然看到房東桑切斯站在走廊並且面帶微笑，甚至試圖闖入房客的房間，「我聽到室友大喊『不』，室友和他的女友在房間裡尖叫，隨後聽到幾聲槍響，我躲在門後，看到桑切斯笑著走出房間。」

洛佩茲找到機會馬上逃離現場，這才發現倒在外面、受了槍傷的女友。警方獲報後趕抵現場並逮捕桑切斯，這起事件一共造成兩名女子死亡，一名男子身中9槍，目前還在醫院搶救中；後來警方在附近的灌木叢裡發現一把槍，但還不確定是否為桑切斯的物品。

警方在報告中指出，桑切斯因為不滿租客沒有付租金，竟持槍傷人，開槍時甚至面帶微笑。桑切斯事後被指控兩項謀殺罪和一項謀殺未遂罪，檢察官法蒂格 （Tim Fattig） 認為，桑切斯有明確的犯案動機，「他顯然不只是想嚇唬或單純毆打受害者，而是想要殺死他們。」

而在11日聽證會結束後，桑切斯並未獲得保釋機會。整起案件目前還在調查當中。