353艘貨船海上大塞車！　全球港口負荷陷65年來最大危機

▲上海洋山深水港布滿貨櫃。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

過去港口裝卸貨常因濃霧、風暴和大浪而排程延宕，但自COVID-19疫情爆發以來，如今全球有逾350艘集裝箱貨輪皆卡在港口排隊，延宕規模之大已成為65年前集裝箱貨輪問世至今的最大危機。

英國《金融時報》（FT）引用物流公司「Kuehne+Nagel」所提供的實時數據，指出當前全球各地有353艘集裝箱貨船正在港口排隊等待卸貨，塞船狀況甚至比今年稍早還要嚴重逾2倍。

部分案例如美國西岸的洛杉磯和長灘（Long Beach），目前就有22艘船在等待泊位，這些船隻至少要等上12天才能停妥下錨，並卸除船上的貨物，之後再分別運往全美的工廠、倉庫、商店和人家。而在等待大排長龍的貨運卡關時，岸上的各類存貨正在逐漸短缺，造成物價上揚，這樣的情況在疫情期間最有感地反映在網購物流上，當客戶必須待在家網購生活用品及其他用品時，大量的人選擇隔日配送，但常必須等更久的時間。

造成全球貨運阻塞的原因之一，是各國因應疫情進行程度不一的邊境管制，以及許多工廠被迫停工，危及整個供應鏈的順暢，導致中國、美國和歐洲的航運路線運費飆升。

顧問公司「智慧運輸」（Transport Intelligence）CEO曼儂貝爾（John Manners-Bell）表示，疫情暴露了許多港口都需要投資翻新的問題，整個港口基礎設施系統在去年就已不堪負荷。

港口基建設施所能應付的船隻和卸貨量，隨時間逐漸無法負荷，又遇到更大更新的貨船下水，事實上在疫情爆發前早已出現疲態，必須要盡快翻新升級才能趕上自動化裝卸、脫碳物流和大型船隻的需求。

目前最大的貨船一次可載運2萬個20呎貨櫃，所有貨櫃卸下後的長度，等於從法國巴黎走高速公路到阿姆斯特丹的距離，但這樣的大型船隻需要更深的港口和更大的起重機。

部分航運業者展望未來，已決定先採取行動投資港口，藉此換取自家船隻能獲得優先處理權。最新的一例就是德國漢堡碼頭的營運商HHLA，他們正與中遠海運港口（Cosco Shipping Ports ）就少數股權進行進行談判。中遠海運港口母公司為中國遠洋運輸集團，即中遠集團。