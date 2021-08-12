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用手偷挖客人的麵！外送員路邊舔手指被拍　UberEats回應了

@sarahfromflorida

I wish I could unsee this ##fooddelivery ##gross ##caughtoncamera ##MakingTheCut

original sound - Sarah

記者崔子柔／綜合報導

美國伊利諾州大城芝加哥市（Chicago）近日一名外送員坐在馬路邊，用手挖走客人的麵，分裝完舔了手指就上路送餐，有網友把目擊畫面PO上網，UberEats決定將該名外送員解雇。

根據《Unilad》報導，網友@sarahfromflorida 7日將影片PO在Tiktok指出，她朋友看見一名騎單車的外送員坐在馬路邊，徒手從外送盒中把麵條、肉品裝進自己的保鮮盒裡，連湯品也不放過。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲該名外送員的行為讓網友相當不滿。（圖／翻攝自Tiktok）

該名外送員分裝完食物後舔了幾下手指，就拿出背包裡的釘書機將餐點紙袋重新釘好，騎著腳踏車繼續送餐。

原PO與其友人認為，外送員早就準備好保鮮盒、釘書機，還記得將訂單重新釘在紙袋上，顯然已經不是初犯，決定向UberEats投訴。

影片受到網友一片抨擊，當地UberEats回應，「完全不能接受這些行為」，並決定取消該名外送員使用平台接單的權限。

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