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歐盟：mRNA接種者回報「3種新症狀」　評估是否為副作用

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲歐盟和美國疫苗施打率領先全球多國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲近期一部分人回報在施打輝瑞（Pfizer／BNT）和莫德納（Moderna）疫苗後，出現3種新的症狀。歐盟11日表示已對此展開研究，觀察是否為接種疫苗後的副作用。

路透社報導，回報的3種症狀分別為，多形性紅斑（erythema multiforme），症狀常見紅色丘疹和大水泡，外型多為靶狀、彩虹狀，主要分布在四肢；急性增生性腎小球腎炎（glomerulonephritis），又稱膜性腎病，患者通常為白種人；腎病症候群（nephrotic syndrome），常見徵狀為眼周、腿部浮腫脹大、胸腔積液、腹水和泡沫尿（蛋白尿）。

歐盟藥品管理局（EMA）底下的安全委員會已經針對上述3種狀況進行研究，以及持續監測。輝瑞BNT目前是歐盟最大的疫苗供應商，但和莫德納藥廠在截稿前均未回應路透社。

EMA指出，截至7月29日，歐盟經濟區已施打4350萬劑默德納疫苗，以及逾3.3億劑輝瑞BNT，不過EMA沒有新出現的疑似症狀個案有多少例，僅表示需要疫苗廠商提供更多的數據。此前EMA發現「疑似與接種疫苗有關」的症狀，即部分接種者回報出現罕見心肌炎；然而綜合衡量後，EMA和世界衛生組織（WHO）皆表示，接種疫苗的好處遠大於其風險。

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