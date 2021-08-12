嘉義縣開放餐飲有條件內用　有餐桌座椅餐飲業者為首要稽查

▲嘉義縣餐飲開放有條件內用，受檢餐廳梅花座隔板。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

二級解封後，嘉義縣首日稽核逾300餘餐飲業無違規，因應2級警戒，餐飲業有條件開放現場內用，以個人餐點為主，不共食；10日全縣同步擴大稽查餐飲業防疫措施，以設有餐桌座椅的餐飲業者為首要稽查對象，首日查核逾300家，目前無違規情事。

▲受檢餐廳額溫槍酒精因應防疫。（圖／嘉義縣政府提供）

全台降為二級警戒後，嘉義縣恢復餐飲業有條件開放內用，但仍須遵守衛生福利部公告的「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定；衛生局10日動員全縣衛生稽查員，同步擴大稽查餐飲業防疫措施，查核逾300家業者，普遍皆能遵守防疫規定。

縣長翁章梁說，開放內用後各餐飲業蓄勢待發，在經濟與民生的雙重考量下，建議應優先外帶，有條件開放內用，包括不提供合菜，以個人餐點為主，桌間須保持1.5公尺距離、同桌須使用隔板或梅花座，先後不同組顧客使用桌椅間歇須清潔消毒，以確保用餐環境的安全。民眾遵守防疫措施，是取決於未來是否能回歸正常生活的重要關鍵，呼籲鄉親共同來支持防疫。

衛生局長趙紋華表示，開放餐飲內用有條件適度鬆綁，民眾更應該嚴守防疫作為，配合接種疫苗才能真正打造群體防護力，提醒民眾踴躍登記。

防疫期間趙紋華提醒，餐飲業者務必落實自主健康管理、加強環境清潔消毒，全民都應遵守實聯制、戴口罩、勤洗手及保持用餐距離的防疫規定，違反且拒絕改善，將依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請業者不要以身試法。

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