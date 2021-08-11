拜登宣布12月召開「民主峰會」　台灣有望參與

▲台灣有望參與美國總統拜登（Joe Biden）發起的民主峰會。（圖／路透）



中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

白宮今天宣布，美國總統拜登將在12月以視訊方式召開領袖民主峰會，邀集世上民主政體領袖共襄盛舉。受邀名單尚未出爐，但美國國務卿布林肯3月曾允諾會邀請台灣參與。

白宮今天上午宣布，總統拜登（Joe Biden）將於12月9日至10日邀集世上多元民主政體領袖，召開虛擬領袖民主峰會。首屆峰會將聚焦3大主題，包括對抗威權、打擊貪腐及促進對人權的尊重，邀請與會者立下承諾、提出倡議。

白宮指出，經過一年時間協商、合作與採取作為後，拜登會再次邀請各國領袖出席峰會，展現他們在履行承諾上的進展。若情況許可，第2屆峰會將以實體方式舉行。

白宮表示，兩場峰會預計邀集國家元首及公民社會、慈善事業與私部門成員，讓他們有機會開誠布公談論民主面臨的挑戰，互相聆聽，分享成功故事，促進國際間合作，以共同強化民主復興基礎。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾允諾，邀請台灣參加峰會。（左圖／路透社／右圖／總統府提供）



目前受邀名單尚未出爐，但布林肯（Antony Blinken）3月10日出席眾議院外委會聽證會時，曾承諾會邀請台灣參與峰會。

布林肯當時表示，台灣是強健民主政體與科技重鎮，也是個能對世界作出貢獻的國家，而非只有對自身人民，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情就是一個很好的例子。

駐美代表蕭美琴今天也告訴記者，美國將台灣視為重要民主夥伴，台方會繼續就相關會議的參與進洽美方。蕭美琴2月初曾透露，有在不同洽談場合向拜登團隊表達台灣期待峰會當中有所角色，獲得非常正面回應。

白宮表示，拜登曾說過，當今時代的挑戰是要透過改善人民生活、解決世上最嚴峻問題，對外展現民主能夠帶來成果。

白宮指出，拜登上任6個月以來，在國內復甦民主，為70%人口接種疫苗，通過「美國救援計畫」（American Rescue Plan），並推進跨黨派法案以投資美國基礎建設與競爭力；在海外，他重建與民主夥伴關係，號召世界起身抵抗人權侵犯作為、因應氣候變遷及對抗疫情，包括對外捐贈數億劑COVID-19疫苗。

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