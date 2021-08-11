「奇怪名字一直在拿獎牌」　CNN主播揭：中華台北真相

▲東京奧運中華隊進場。（圖／路透)



記者王致凱／綜合報導

本屆東京奧運我國好手再創佳績，一共摘下2金4銀6銅，而代表隊使用的「中華台北」名義也引發國際議論。CNN主持人近日就在節目中直言，中華台北這個「奇怪的國家」一直拿獎牌，「其實這就是台灣，為了安撫中國才叫這名字」。

CNN主播柏曼（John Berman）在節目中提到，「如果你有關注奧運，你會看到一個名字奇怪的國家『中華台北』一直在奪牌，其實那就是台灣在體育上的名字，為的是要安撫中國。」

CNN政治評論員埃夫隆（John Avlon）隨後解釋，「中華台北」是一個不會出現在地圖上的名詞，因為這是一個法律詞彙，當國際奧會向「一中政策」妥協後，隨即禁止台灣在奧運中使用自己名稱和國旗。

埃夫隆說，台灣是一個擁有2300萬人口的島國，有著自己的民選政府，但在奧運中不被允許展示自己的國旗，甚至在奧會官方推特上都不能出現國旗符號。

埃夫隆也提到，當台灣羽球男子雙打選手擊敗中國選手後，事態變得激烈，台灣人在社群網路上受到中國大陸的網友攻擊，其中知名藝人小S說要「請國手到家裡吃飯」，結果就丟了價值100萬美元的商業代言，這是真實的文化封殺。埃夫隆還說，台灣議題對公眾而言相當重要，因為奧運會上想抹去台灣的存在，可能預示著未來即將發生的醜事。

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