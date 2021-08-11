立陶宛設台灣代表處「不違反一中」　華春瑩：中國人民絕不答應

▲台灣將在立陶宛首都「維爾紐斯」設立辦事處。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

中國因為立陶宛允許台灣以「台灣」名義設立代表處，宣布召回駐立陶宛大使，在中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩也首度針對相關事件回應表示，對於嘴上說堅持一中，實際上卻公然同台灣當局搞官方往來，中國人民絕不答應。

媒體提問指出，立陶宛同歐盟其他國家以及世界上許多國家一樣，「決心」發展同台灣的互利關係，歐盟方面對中方召回大使舉動表示遺憾，認為設立台灣代表處並不違反「一個中國原則」，外交部對此有何評論？

華春瑩表示，對於嘴上說堅持「一個中國原則」，實際上卻公然同台灣當局搞官方往來，中國人民絕不答應。

▲中國外交部發言人華春瑩強調，嘴上說一中卻與台灣官方往來，中國人民絕不同意。（圖／CFP）



華春瑩指出，中立建交以來，中方始終尊重立方主權、獨立和領土完整，從未做過有損立國家利益的事情，立方允許台當局以台灣名義設代表處，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權也應當做出正當合理的反應。

華春瑩強調，再次敦促立方，不要誤判中方捍衛國家主權，和領土完整的堅定決心和堅強意志，切實履行堅持「一個中國原則」的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。

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